La depressione può manifestarsi sia in pazienti di sesso maschile che in pazienti di sesso femminile, tuttavia, si stima che la malattia tenda a colpire maggiormente quest'ultima categoria.

Trattamenti e cure

Come curare la Depressione?

Il trattamento della depressione dipende da diversi fattori, quali la forma depressiva che colpisce il paziente e la sua gravità. Inoltre, la terapia che il medico decide di mettere in atto può essere variata anche in funzione della risposta del paziente allo stesso trattamento.

Ad ogni modo, possiamo affermare che, normalmente, la cura della depressione prevede una terapia di combinazione che associa un trattamento psicoterapico ad un trattamento farmacologico.

I farmaci impiegati nel trattamento della depressione sono i cosiddetti farmaci antidepressivi di cui fanno parte le seguenti classi:

Antidepressivi triciclici (TCA);

Inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI);

Inibitori del reuptake di noradrenalina e serotonina (NSRI);

Inibitori selettivi del reuptake della noradrenalina (NaRI);

Modulatori della trasmissione serotoninergica (SARI);

Modulatori della trasmissione noradrenergica e serotoninergica (NaSSA);

Inibitori del reuptake di dopamina e noradrenalina (DNRI);

Inibitori delle monoammino ossidasi (IMAO non selettivi e MAO-A selettivi).

Lo sapevi che… Nel trattamento di forme lievi, talvolta, si ricorre all'uso di farmaci a base di estratti di iperico (o erba di San Giovanni), una pianta dalle ben note e dimostrate proprietà antidepressive. Per maggiori informazioni in merito, leggi l'articolo "Depressione e Iperico".

Cosa fare in caso di Depressione?

La risposta a questa domanda non è semplice. Certamente, la prima cosa da fare sarebbe quella di chiedere aiuto al medico, oppure a famigliari, amici o confidenti. È importante, infatti, agire fin dalle primissime fasi della malattia per garantire una diagnosi precoce e un intervento tempestivo. Va detto, tuttavia, che chi prova sensazioni di tipo depressivo spesso tende a non cercare aiuto, magari per timore di essere giudicato, per vergogna o per una forma di rifiuto verso questa stessa malattia.

