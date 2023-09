Sintomi COVID settembre-ottobre 2023: quali sono?

In questo breve articolo, nei limiti del possibile, cercheremo di fornire qualche informazione in merito.

A tutto ciò si aggiunge il senso di finta sicurezza generale che si è instaurato nella popolazione generale: se da un lato è vero che siamo entrati in un periodo in cui il virus non è più totalmente sconosciuto e con il quale è necessario imparare a convivere, dall'altro lato non si deve commettere l'errore di pensare che "il peggio è passato" o che si tratti di un semplice "malanno stagionale".

Tali aumenti - che si prevede aumenteranno con l'arrivo delle temperature più fredde - sono dovuti, con molta probabilità, ad un insieme di fattori, come ad esempio la diffusione di nuove varianti più trasmissibili e con proprietà di fuga immunitaria, la non obbligatorietà di isolamento per gli asintomatici e l' incertezza nell'affidabilità dei tamponi (soprattutto in quelli fai da te).

Quali sono i sintomi del COVID in questo momento?

I sintomi indotti dalle infezioni scatenate dalle suddette varianti possono essere diversi e presentare una certa variabilità da individuo a individuo. Ad ogni modo, fra la sintomatologia che si può manifestare ritroviamo sia disturbi a carico delle vie aeree - e, in particolare, delle vie respiratorie superiori - sia sintomi sistemici come:

Possono insorgere anche difficoltà respiratorie più o meno gravi che potrebbero necessitare di un intervento medico tempestivo.

Rispetto al passato, con le varianti attualmente circolanti in Italia, sembrano non essere più comuni i sintomi gastrointestinali, così come non sono comuni la diminuzione o la perdita improvvisa dell'olfatto e del gusto (iposmia, anosmia, ageusia e disgusia). Questi ultimi sintomi, tuttavia, secondo i dati attualmente disponibili, potrebbero essere possibili con le infezioni sostenute dalla variante Pirola BA.2.86 che, tuttavia, per il momento non risulta essere presente nel nostro Paese.

Infine, non bisogna dimenticare che, anche con queste nuove varianti circolanti, vi è la possibilità di andare incontro allo sviluppo dell'infezione in forma asintomatica, ossia allo sviluppo della malattia infettiva ma in assenza di sintomi evidenti. Va da sé che in una simile situazione, riconoscere di essere entrati in contatto con una delle varianti circolanti risulta ancor più difficile, se non impossibile in assenza dell'esecuzione di test diagnostici (tamponi).

Per approfondire:

