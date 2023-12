Nell'autunno-inverno 2023 sono diverse le varianti di SARS-CoV-2 - virus responsabile della sindrome respiratoria nota come COVID-19 - in circolazione in Italia. In questo periodo in cui ormai è iniziata la convivenza con questo non più nuovo virus, ci si chiede spesso quali siano i sintomi indotti da queste nuove varianti e - vista la stagione fredda - se e come è possibile distinguerli da quelle di altre malattie stagionali, come raffreddori ed influenze. Shutterstock

Varianti circolanti in Italia Sulla base dell'ultimo bollettino rilasciato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla stima della prevalenza delle principali varianti di SARS-CoV-2 circolanti in Italia, risulta che - a novembre 2023 - nel nostro Paese vi sia la co-circolazione di diversi ceppi ricombinanti riconducibili ad XBB e, in particolare (ma non esclusivamente), alla variante di interesse (VOI) EG.5, meglio nota come variante Eris. Per approfondire: Eris (EG.5): cosa sapere sulla variante COVID Autunno 2023 Allo stesso tempo, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, anche in Italia si assiste alla graduale crescita della prevalenza di un'altra variante di interesse: BA.2.86, meglio nota come variante Pirola. Per approfondire: COVID - Variante Pirola (BA.2.86) in Italia: perché preoccupa? Insieme ai ceppi ricombinanti di XBB, a EG.5 e BA.2.86, inoltre, si continua a registrare la presenza della variante DV.7 (discendente di BA.2.75), benché i valori di prevalenza stimata siano in diminuzione.