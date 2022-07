Sintomi COVID con Tampone Negativo: perché accade e cosa fare

Quali potrebbero essere le cause?

COVID: perché posso avere sintomi e risultare negativo al tampone?

1) Ruolo del sistema immunitario: l'ipotesi più sostenuta dai ricercatori che stanno approfondendo l'argomento è che il sistema immunitario tenda ad attivarsi più velocemente contro il coronavirus rispetto all'inizio della pandemia, pertanto i sintomi di COVID precedono l'esito positivo del tampone. Questo comportamento si deve al fatto che attualmente la maggior parte della popolazione è vaccinata oppure è già stata esposta al virus, quindi l'infezione viene rilevata prima dal sistema immunitario che si attiva più rapidamente per contrastarla, dando luogo al manifestarsi dei primi sintomi. Talvolta, questa reazione immunitaria può portare a casi in cui si hanno sintomi, ma si risulta negativi ad un test antigenico, perché la carica virale non è ancora sufficiente rispetto alla sensibilità del test.

2) Meccanismo d'infezione di alcune varianti: un'altra ipotesi riguarda la diversa dinamica con cui le varianti di SARS-CoV-2 più recenti (Omicron e sottovarianti, tra cui Omicron 2 e Omicron 5) infettano e circolano nell'organismo. Alcuni studi scientifici hanno rilevato un minore accumulo delle particelle virali nelle cellule del naso, rendendo più probabili i falsi negativi, poiché durante il prelievo con tampone non si raccoglie una quantità sufficiente di campione per risultare positivi al test. Altre ricerche hanno evidenziato, invece, che, in alcune persone, Omicron può essere rilevato in bocca o gola, prima che nelle narici.

3) Modalità di esecuzione del test: risultare negativi, ma manifestare i sintomi di COVID potrebbe essere conseguenza di come viene eseguito il tampone nasale. Il maggior ricorso ai più pratici tamponi fai-da-te da effettuare a casa può incidere, infatti, sulla qualità del risultato: molte persone non raccolgono con particolare cura, né in grande profondità il materiale biologico nel naso, determinando una frequenza più alta dei falsi negativi.

Negativo con sintomi COVID: cos’altro considerare

I sintomi di COVID-19 sono meno specifici che in passato. Per esempio, oggi è meno probabile che le persone che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 perdano la percezione di odori e sapori, mentre aumentano i casi in cui la malattia esordisce in modo simile al raffreddore. In alcuni casi, quindi, si può fare confusione con altre infezioni virali a carattere respiratorio, allergie o fastidi da aria condizionata e non si può escludere che i sintomi siano dovuti effettivamente ad altro e solo una successiva coinfezione con Omicron o altre varianti viene poi rilevata con la ripetizione dei test.