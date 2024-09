Sintomi colesterolo alto: come accorgersene?

Quali sono i segnali di colesterolo alto? Nelle fasi iniziali, il colesterolo alto (o ipercolesterolemia) è una condizione pressoché asintomatica, cioè non comporta vere e proprie manifestazioni indicative della sua presenza. L'unica eccezione è rappresentata dall'ipercolesterolemia familiare omozigote: in questo caso, già dall'infanzia di notano depositi di colesterolo nella pelle, nei tendini e intorno alla cornea dell'occhio, oltre a placche lipidiche. In uno stadio avanzato, se il colesterolo alto non viene gestito in modo adeguato, può dare segno di sé con dolore toracico e forte senso di oppressione o costrizione, crampi durante una camminata, confusione mentale e cefalea. L'ipercolesterolemia è, infatti, uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Più precisamente, occorre temere un aumento del colesterolo trasportato dalle lipoproteine a bassa densità o LDL, comunemente chiamato "colesterolo cattivo". Se è in eccesso, questo tende ad accumularsi sulle pareti dei vasi sanguinei, formando ispessimenti e placche, che ostacolano il corretto flusso del sangue e possono portare a ischemie vascolari. Al contrario, il colesterolo HDL ("colesterolo buono" veicolato da lipoproteine ad alta densità) abbassa tale rischio: le particelle di HDL aiutano a ripulire l'organismo dal colesterolo, che trasportano al fegato per l'eliminazione.

Cosa Fare? Cosa fare in caso di colesterolo alto Se da un lato il colesterolo alto è un nemico insidioso, poiché non produce segni o sintomi diretti, dall'altro è facilmente identificabile attraverso un semplice esame del sangue. Lo sapevate che… La misura dei livelli di colesterolo nel sangue (colesterolemia) è uno degli esami che vengono prescritti con più frequenza per valutare lo stato del sistema circolatorio di una persona. Per questo, il monitoraggio periodico dei livelli di colesterolo, a partire dai 20 anni di età, costituisce una pratica saggia e raccomandabile. In linea generale, a partire dalla seconda decade di vita si consiglia di ripetere l'esame ogni cinque anni, anche in assenza di sintomi, salvo diversa indicazione medica; ad esempio, in caso di colesterolo alto o predisposizione familiare all'ipercolesterolemia, il medico potrebbe consigliare analisi più frequenti. Alti livelli di colesterolo nel sangue devono essere trattati con: Dieta (evitando, in particolare, carni grasse, frattaglie e uova);

Astensione dal fumo;

Esercizio fisico regolare;

Farmaci che sopprimono la sintesi del colesterolo o interferiscono con l'assorbimento del colesterolo da parte del tratto gastrointestinale.