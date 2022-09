Sintomi, cause e rimedi utili all'astigmatismo

Gli occhiali sono l'opzione più semplice , ma le lenti a contatto possono fornire un campo visivo più ampio . La chirurgia refrattiva modifica in modo definitivo la forma dell'occhio e può essere risolutiva, ma non senza un certo margine di rischio e di costi.

Le cause di astigmatismo non sono chiare; tuttavia, si ritiene che sia legato a fattori genetici responsabili dell'irregolarità nella curvatura della cornea , e/o ad anomalie nel cristallino dell'occhio .

L'astigmatismo si manifesta più spesso già dalla nascita e può cambiare o svilupparsi nel corso della vita. Nel complesso, pare colpisca il 30-60% degli adulti tra Europa ed Asia – il 23,9% solo in Europa e il 20% in Italia. Se manifesto già dalla prima infanzia e non trattato, può causare ambliopia .

Alcuni esempi pratici sono: la difficoltà a distinguere il profilo montuoso in un panorama, la deformazione dei margini superiore e inferiore di oggetti (o anche numeri, lettere ecc.), un forte fastidio provocato dalle luci delle automobili dopo il crepuscolo, una stanchezza cronica agli occhi nonostante si utilizzino tutti gli accorgimenti per preservarli ecc.

Cause dell’astigmatismo

La causa primaria dell'astigmatismo congenito non è ancora del tutto chiara , ma è probabile che sia almeno parzialmente correlata ad alcuni fattori genetici.

Diverso è se consideriamo l'astigmatismo acquisito, che insorge secondariamente ad eventi traumatici o patologie dell'occhio.

Astigmatismo congenito: cosa suggerisce la ricerca scientifica?

Gli studi basati sui gemelli omozigoti, iniziati nel 2007, hanno portato un contributo solo parziale alla comprensione dell'eziologia.

Si tratta di un ambito molto complicato, in quanto per studiare il fondamento genetico dell'astigmatismo si rende necessaria un'analisi dell'intero genoma (GWAS).

Sebbene non sia ancora giunti ad un risultato conclusivo, sono stati identificati vari potenziali meccanismi , come le varianti del gene PDGFRA sul cromosoma 4q12, associate all'astigmatismo corneale.

Uno studio di follow-up condotto nel 2013 sulla popolazione europea, tuttavia, non ha riscontrato alcuna variante significativamente associata all'astigmatismo corneale a livello dell'intero genoma (polimorfismo a singolo nucleotide rs7677751 presso PDGFRA).

Di fronte a tale incoerenza, uno studio di Shah e co. del 2018 ha incluso entrambe le popolazioni (asiatiche e nordeuropee). È stato quindi in grado di replicare con successo il locus significativo dell'intero genoma precedentemente identificato per l'astigmatismo corneale vicino al gene PDGFRA, con un ulteriore identificazione di tre nuovi geni candidati: CLDN7, ACP2 e TNFAIP8L3.

Altri studi GWAS hanno fornito risultati inconcludenti. Lopes e co. hanno identificato un locus con polimorfismo a singolo nucleotide del piombo rs3771395 sul cromosoma 2p13.3 nel gene VAX2 (VAX2 svolge un ruolo importante nello sviluppo dell'asse dorsoventrale dell'occhio).

Li e co., tuttavia, non hanno riconosciuto segnali genetici coerenti o significativi per l'astigmatismo refrattivo, suggerendo una possibile co-suscettibilità genetica diffusa per errori di rifrazione sferici e astigmatici. Hanno anche scoperto che la regione del gene TOX precedentemente identificata per l'errore di rifrazione era la seconda regione più fortemente associata.

Un altro recente studio di follow-up aveva nuovamente identificato quattro nuovi loci per l'astigmatismo corneale, due dei quali lo erano anche per l'astigmatismo: ZC3H11B (associato alla lunghezza assiale), NPLOC4 (associato alla miopia), LINC00340 (associato all'errore di rifrazione equivalente sferico) e HERC2 (associato al colore degli occhi).

Astigmatismo acquisito: quali le possibili cause?

L'astigmatismo può verificarsi anche a seguito di un intervento di cataratta o di una lesione corneale – da trauma o da malattia.

La contrazione della cicatrice dovuta alla guarigione di una ferita o all'estrazione della cataratta è responsabile del parziale appiattimento della cornea.

Il cheratocono, una patologia della cornea, la progressiva deformazione di quest'ultima provoca un astigmatismo di tipo "irregolare".