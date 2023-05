Introduzione Tra i sintomi presenti una volta superata l'infezione acuta, sono sempre più numerose le persone che riferiscono di accusare problemi di carattere gastrointestinale. I soggetti reduci da Covid-19 alle prese con diversi sintomi quali nausea, diarrea, vomito, perdita di appetito e reflusso, sono in aumento. E' ciò che i medici definiscono, come è noto, con il termine di Long-Covid, ossia quell'insieme di manifestazioni che, pur non essendo un virus in grado di determinare un'infezione, perdurano anche la negativizzazione, e soprattutto che non erano presenti prima della malattia. Dall'effettiva guarigione, nonostante siano passati fino a tre mesi, possono essere evidenziati sintomi a lungo termine a carico dell'apparato digerente, che possono manifestarsi indipendentemente dalla gravità della malattia risolta.

Lo studio sulle conseguenze post Covid allo stomaco Un gruppo di ricercatori del centro per le malattie infettive della Sun Yat-sen University di Zuhai (Cina), ha messo a punto uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Gastroenterology & Hepatology, volto ad indagare la sintomatologia post Covid a carico di stomaco e intestino. Il campione esaminato dagli studiosi è stato di 117 pazienti ricoverati per Covid-19 nel corso della prima ondata della pandemia in Cina. I risultati: nel 44% dei soggetti la malattia aveva lasciato strascichi a livello gastrointestinale. Una condizione che è stata riscontrata più di frequente in chi, al momento del ricovero, presentava problematiche quali: dispnea (fame d'aria) e mialgia (dolori muscolari). I postumi del Covid-19 non sono risultati correlati alla gravità della malattia avuta, in termini di complicanze respiratorie. Nei pazienti oggetto di osservazione, in diversi casi, si è rilevato anche un'alterazione dei marcatori dell'infiammazione (citochine proinfiammatorie e calprotectina). Tra i sintomi presenti anche fino a tre mesi dopo la guarigione da Covid-19 a carattere gastrointestinale, troviamo: perdita di appetito, nausea, diarrea, reflusso gastroesofageo, eruttazione, vomito, distensione addominale e sangue nelle feci. In questi casi è consigliabile rivolgersi al proprio medico curante che saprà valutare la terapia necessaria.