Singhiozzo: cos’è e perché viene? Come far passare il Singhiozzo

Nella maggior parte dei casi, il singhiozzo è una manifestazione benigna occasionale e scompare da solo dopo pochi minuti: anche se possono essere imbarazzanti per qualcuno, questi episodi non sono dannosi. Tuttavia, alcune persone sperimentano forme che non se ne andranno semplicemente: questo è noto come singhiozzo cronico e spesso è collegato ad una condizione di salute di base che provoca frequenti spasmi del diaframma. Quando il singhiozzo è ricorrente o persistente , suggerendo una causa patologica sottostante , è opportuna la valutazione del medico.

Perché viene il Singhiozzo?

Le cause per cui si manifesta possono essere diverse: in linea generale, quando lo stomaco si dilata a causa di una rapida inspirazione o il diaframma si irrita, può verificarsi il singhiozzo acuto (che dura meno di 48 ore). In alcuni casi, il singhiozzo può indicare un grave problema medico sottostante. Per esempio, il singhiozzo è caratteristico di alcune malattie che irritano il nervo motore del diaframma (nervo frenico), come l'ernia iatale (risalita di un tratto di stomaco nel foro diaframmatico), affezioni del tratto finale dell'esofago, pericardite, peritonite, perforazione di ulcera peptica, infarto miocardico, tumori del primo tratto digerente (gastrici ed esofagei) ed occlusioni intestinali.

Singhiozzo: cause non patologiche

Il movimento del diaframma è controllato da messaggi neurologici inviati dal cervello: si tratta di un riflesso involontario. Il motivo per cui il diaframma a volte abbia questi spasmi, causando il singhiozzo, non sono ancora del tutto certi; tuttavia, alcune cose contribuiscono al singhiozzo e rendono più probabile che si verifichi. I principali impulsi responsabili del singhiozzo occasionale hanno solitamente origine gastrointestinale (soprattutto cosa e quanto si mangia o si beve) o emozionale; gli episodi si accompagnano, per esempio, alle seguenti situazioni:

Tra i fattori che contribuiscono al singhiozzo acuto vi sono anche:

Mangiare o bere troppo velocemente

Consumare cibi piccanti

Bere alcolici

Fumare

Mangiare cibi a temperature diverse nello stesso momento

Il singhiozzo può verificarsi anche quando ci si sente nervosi o eccitati.

Gli uomini hanno maggiori probabilità di avere il singhiozzo rispetto alle donne, ma quasi tutti sperimenteranno il singhiozzo nel corso della loro vita.

Lo stress può causare il Singhiozzo? Un evento stressante che innesca in modo inaspettato un respiro profondo può causare singhiozzo. Anche l'eccitazione possono anche causare uno spasmo del diaframma, da cui può esitare il singhiozzo.

Singhiozzo: cause patologiche

I singhiozzi che durano più di 48 ore sono considerati persistenti e quelli che durano più di un mese vengono definiti intrattabili.

Le seguenti condizioni possono contribuire allo sviluppo del singhiozzo cronico, persistente o intrattabile:

Altre condizioni che possono associarsi a singhiozzo includono:

Singhiozzo cronico: non va sottovalutato Sebbene il singhiozzo cronico possa sembrare un problema banale, costituisce una grave condizione di salute. Le persone che soffrono di singhiozzo cronico a volte hanno difficoltà a mangiare o dormire. Il singhiozzo cronico è strettamente associato a perdita di peso, stanchezza, battito cardiaco irregolare e reflusso.

Cause iatrogene

Anche alcuni interventi chirurgici e farmaci possono aumentare il rischio di singhiozzo.

Il singhiozzo può verificarsi per cause iatrogene nel post-operatorio (anestesia generale, intubazione e distensione gastrica) e nel corso di terapie farmacologiche che prevedano l'assunzione di metildopa, agenti chemioterapici, desametasone ecc.