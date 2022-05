Singhiozzo dopo aver mangiato: cause e come prevenire

In sostanza, e semplificando il meccanismo fisico che si verifica, ogni volta che si contraggono gli spasmi , le corde vocali si chiudono, creando il caratteristico suono sincopato del singhiozzo. Un attacco di singhiozzo è innocuo se si risolve e scompare in breve tempo, ma se il fenomeno dovesse persistere, anche sino alle 48 ore, è necessario consultare il proprio medico che potrà prescrivere eventuali accertamenti.

Se si è soggetti al singhiozzo è consigliabile evitare cibi ricchi di grassi ( carni e pesce grasso ); alimenti contenenti molte fibre ( cereali integrali , crusca , legumi , ortaggi e frutti ), cibi promuovono il reflusso gastroesofageo come: cacao , cioccolato e menta , troppe porzioni di formaggio e prodotti caseari in genere, cibi cotti mediante stufatura, frittura , lunghe cotture e brasature.

Alcuni farmaci possono influenzare la comparsa del singhiozzo persistente. Essi sono, ad esempio, la chemioterapia , con il farmaco chemioterapico cisplatino e il farmaco antinfiammatorio desametasone ; la terapia steroidea; dopamina ; farmaci psichiatrici come l' aripiprazolo (usato per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare ).

ll singhiozzo, tuttavia, è caratteristico anche di alcune patolgie correlate, non soltanto legato alla modalità in cui si è svolto il pasto. Esistono infatti disturbi che irritano il nervo motore del diaframma ( nervo frenico ). Essi sono, ad esempio:

Trattamenti medici

Per il trattamento del singhiozzo non sono attualmente disponibili terapie mediche specifiche efficaci a prevenire il disturbo transitorio o a interromperlo. Tuttavia, risultano particolarmente efficaci i trattamenti terapeutici per la cura delle malattie primarie dalle quali deriva il singhiozzo che, in questi casi diventa sintomo.