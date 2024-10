Sindromi parainfluenzali: cos'è la parainfluenza? Sintomi e cura

Cosa sono le sindromi parainfluenzali? Le sindromi parainfluenzali sono malattie infettive molto comuni che si manifestano con affezioni di vario tipo e diversa gravità. Le forme di parainfluenza più comuni sono respiratorie (dal comune raffreddore fino a malattie simil-influenzali e polmoniti) e gastro-intestinali. Shutterstock

Quali sono le parainfluenze? Le sindromi parainfluenzali sono infezioni virali che possono colpire le vie respiratorie o l'apparato gastro-intestinale e comportare malesseri più o meno accentuati. Nella maggior parte dei casi, gli agenti causali sono paramyxovirus (quelli dell'influenza vera e propria sono, invece, orthomyxovirus). Le sindromi parainfluenzali possono essere provocate, però, anche da altri virus, come gli adenovirus o gli enterovirus. Le infezioni da virus parainfluenzali che interessano le vie aeree superiori provocano sintomi di tipo influenzale blandi, come mal di gola, tosse secca, rinorrea (naso che cola), brividi, febbre e malessere generale. Quando le sindromi parainfluenzali colpiscono l'apparato gastrointestinale, invece, le manifestazioni iniziali comprendono generalmente faringite, febbricola, vomito, diarrea e dolori addominali.

Cause Le sindromi parainfluenzali sono affezioni di vario tipo che possono essere causate da oltre 250 virus differenti. Nella maggior parte dei casi, gli agenti patogeni responsabili delle simil-influenze sono paramyxovirus, ma possono intervenire anche adenovirus, enterovirus, coronavirus o virus respiratorio sinciziale. Per saperne di più: Virus Parainfluenzali – Quali sono e Cosa provocano Periodicità delle sindromi parainfluenzali Le sindromi parainfluenzali sono diffuse a livello mondiale. Queste infezioni si verificano nel corso di tutto l'anno, ma alcuni agenti virali provocano soprattutto epidemie autunnali (da fine ottobre a dicembre) e primaverili (da marzo ad aprile), quindi al di fuori del periodo di massima incidenza dell'influenza propriamente detta. Parainfluenza: fattori di rischio I virus parainfluenzali sono microrganismi favoriti dagli sbalzi termici, più che dalle basse temperature. Per questo motivo sono più attivi in autunno e primavera, quando è normale che i cambiamenti climatici siano repentini. Come avviene il contagio La trasmissione delle sindromi parainfluenzali si verifica prevalentemente per via aerea, tramite la saliva e le secrezioni respiratorie diffuse in maniera: Diretta : attraverso l'inalazione di goccioline aerodisperse (flügge) emesse dalla persona affetta da parainfluenza con colpi di tosse o starnuti;

: attraverso l'inalazione di goccioline aerodisperse (flügge) emesse dalla persona affetta da parainfluenza con colpi di tosse o starnuti; Indiretta: tramite il contatto delle mani con oggetti e superfici contaminate dalle secrezioni infette. Alcuni virus responsabili delle sindromi parainfluenzali, come gli enterovirus, possono essere trasmessi per via oro-fecale, cioè attraverso il contatto con le feci (ad esempio, a causa di scarsa igiene quando si cambia un pannolino o se si utilizzano servizi pubblici e non si lavano poi le mani).

Diagnosi Nel caso delle sindromi parainfluenzali, nessuno dei sintomi è caratteristico, quindi anamnesi ed esame obiettivo del paziente non possono fornire una diagnosi con certezza. Per lo stesso motivo, non è necessaria una diagnosi virologica (coltura del virus, identificazione degli antigeni virali o PCR), ad eccezione dei casi in cui sia importante definire microbiologicamente l'agente implicato nella parainfluenza, come, ad esempio, per i pazienti immunodepressi. Quando rivolgersi al medico? Il medico va consultato quando: La febbre è molto elevata e tende a persistere: di solito bastano 3-4 giorni per guarire; se ciò non accade, è bene consultare il medico, poiché potrebbe essersi sommata un'altra infezione a complicare il quadro.

I sintomi delle sindromi parainfluenzali insorgono in un paziente anziano o soggetti a rischio, affetti da malattie cardiache e respiratorie o che riducono le difese immunitarie (infezione da HIV, assunzione di farmaci immunosoppressori, presenza di una neoplasia ecc.).

Trattamento e rimedi Al momento, non sono disponibili farmaci antivirali di provata efficacia contro i virus parainfluenzali. Si deve comunque considerare che i sintomi della parainfluenza sono sopportabili e normalmente si risolvono da soli nel giro di pochi giorni. Per alleviare i disturbi, la gestione delle sindromi parainfluenzali prevede: Riposo in un ambiente confortevole;

in un ambiente confortevole; Se necessari, farmaci per la gestione degli stati febbrili (antipiretici come il paracetamolo) e alleviare la sintomatologia (es. antiemetici contro il vomito, sciroppi per la tosse e decongestionanti nasali). I disturbi gastroenterici da sindrome parainfluenzale comportano una perdita di acqua e sali minerali, quindi è importante bere molto per evitare la disidratazione. A tale scopo sono indicati tisane, centrifugati di frutta e verdura e cibi liquidi, come brodi, minestroni e passati. Questi consigli alimentari sono utili anche in presenza di sindromi parainfluenzali a coinvolgimento respiratorio poiché aiutano a mantenere idratate le mucose, potenziandone quindi le loro difese naturali. Nota bene Trattandosi di infezioni virali, la terapia antibiotica non trova indicazione. Gli antibiotici possono aiutare contro le complicanze, ad esempio se all'infezione virale se ne aggiunge una batterica, ma non al primo insorgere dei sintomi parainfluenzali. Solo nel caso il medico curante confermi la presenza di una sovrainfezione batterica, quindi, la terapia richiederà l'aggiunta di un antibiotico. Qualche accorgimento Per limitare la diffusione della parainfluenza e recuperare prima le forze, a chi contrae una malattia respiratoria febbrile è indicato stare a casa dalla scuola o dal lavoro, soprattutto nei primi giorni, ed evitare di seguire i soliti ritmi frenetici. Altre misure comportamentali che possono essere d'aiuto in caso di sindromi parainfluenzali prevedono di: Eseguire suffumigi con acqua calda, da sola o con bicarbonato, per mantenere libere le vie respiratorie;

Aumentare il tasso di umidità dell'aria, con umidificatori o vaschette d'acqua sui termosifoni;

Assumere molti liquidi per rimpiazzare quelli persi con la sudorazione.