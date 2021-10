Guarda il video Guarda il video su youtube

Definizione Sindrome Premestruale: Cos'è? Shutterstock Oggi, con il termine di sindrome premestruale (PMS = Pre-Mestrual Syndrome) si indica un insieme piuttosto complesso ed eterogeneo di alterazioni biologiche e psicologiche estremamente variabili da un caso all'altro, ma sempre con una ben precisa localizzazione temporale rispetto al ciclo mestruale. La ricorrenza dei sintomi nella stessa fase del ciclo per almeno tre cicli consecutivi e la presenza, durante la fase follicolare (prima metà del ciclo), di un periodo libero da sintomi di almeno sette giorni, sono condizioni essenziali per poter porre la diagnosi di sindrome premestruale. È inoltre importante valutare la natura dei sintomi, la loro gravità, ed il tipo di sintomi di base, presenti già in fase follicolare, ai quali la sindrome premestruale si sovrappone.

Incidenza Sindrome Premestruale: quanto è diffusa? Circa l'80% delle donne potrà lamentare sintomi più o meno sgradevoli in prossimità del flusso mestruale.

Approssimativamente, nel 10-40% delle donne, questi disturbi avranno una qualche ripercussione sulla loro attività lavorativa e sul loro stile di vita, mentre solo nel 5% delle donne in età riproduttiva si potrà configurare il quadro tipico della sindrome premestruale.

Il ruolo più importante per porre diagnosi di PMS è svolto dalla gravità dei sintomi che si manifestano nella fase premestruale e dall'entità della loro remissione dopo il flusso mestruale.