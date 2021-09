Sindrome Premestruale: Trattamenti e Cure

In alcuni casi possono comparire anche altri sintomi piuttosto aspecifici, come palpitazioni , nausea , mal di testa , stitichezza , alterazioni dell' appetito , vertigini e parestesie alle estremità.

Benché come abbiamo visto i possibili fattori coinvolti nella manifestazione della sindrome premestruale possano essere diversi, non per tutti è stato possibile, fino ad oggi, dimostrare il preciso meccanismo con il quale danno origine al disturbo.

Le cause esatte che portano alla comparsa della sindrome premestruale non sono completamente note, ma si ritiene che vi siano diversi fattori che possono contribuire all'insorgenza del disturbo. Fra questi ricordiamo:

Trattamento della Sindrome Premestruale

Il trattamento della sindrome premestruale può prevedere differenti approcci, variabili sia in funzione dell'intensità/gravità dei sintomi manifestati che in funzione della loro tipologia.

Come detto più volte, infatti, il quadro sintomatologico della sindrome premestruale può variare di molto da donna a donna.

Trattamento Non Farmacologico

Quando i sintomi della sindrome premestruale sono lievi, solitamente, si tende a indirizzare la donna verso un trattamento non farmacologico che prevede l'adozione di strategie comportamentali e piccoli cambiamenti del proprio stile di vita, come:

Adozione di una dieta sana ed equilibrata nel caso questa non lo sia già;

Riduzione del consumo di caffè, così come di altri alimenti o bevande contenenti caffeina, allo scopo di limitare sintomi come insonnia e irritabilità;

Evitare, o comunque ridurre fortemente, il consumo di sale e di cibi che ne contengono importanti quantità allo scopo di limitare la ritenzione idrica e il gonfiore che spesso si manifestano in questo periodo;

Svolgere regolare esercizio fisico;

Cercare di ridurre il più possibile lo stress, eventualmente ricorrendo anche a tecniche di rilassamento, meditazione o discipline utili in questo senso, come ad esempio lo yoga;

Assicurarsi un buon grado di riposo e un sonno di qualità (a questo proposito, è utile andare a dormire e svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora).

Nell'ambito del trattamento non farmacologico della sindrome premestruale può essere utile anche tenere un diario dei sintomi e della loro gravità, in modo tale da aiutare la donna a capire quando e come questi tendono a presentarsi. Tutto ciò può essere utile per individuare il momento ottimale per mettere in atto le strategie preventive necessarie a limitare la severità della sintomatologia della PMS.

Infine, si segnala che fra i possibili trattamenti non farmacologici si annovera anche la terapia cognitivo-comportamentale.

Quando i sintomi della sindrome premestruale sono particolarmente severi e vanno ad influire in maniera significativa e impattante sulla qualità della vita della donna, invece, è opportuno rivolgersi al medico che, se lo ritiene necessario, può anche prescrivere la somministrazione di alcuni farmaci.

Trattamento Farmacologico

L'eventuale trattamento farmacologico della sindrome premestruale deve essere prescritto dal medico e dipende da tipo e gravità dei sintomi manifestati dalla paziente. Pertanto, non esiste una vera e propria terapia specifica che sia uguale per tutti ed è opportuno precisare che la risposta al trattamento con farmaci può variare, anche di molto, da donna a donna.

FANS

I farmaci antinfiammatori non steroidei - FANS - possono essere sfruttati per contrastare i dolori che potrebbero manifestarsi durante la sindrome premestruale, come mal di testa, mal di schiena, ecc.

I farmaci inibitori del reuptake della serotonina possono essere impiegati nel trattamento della sintomatologia psichica tipica della sindrome premestruale. Naturalmente, il loro uso andrebbe fatto solo se il medico lo prescrive in quanto lo ritiene assolutamente necessario e solo se la sintomatologia della PMS è tanto importante da avere ripercussioni negative sulla qualità della vita della donna.

L'utilizzo degli SSRI, tuttavia, non si rivela efficace per tutte le persone.

In alcune donne, il ricorso all'uso di contraccettivi orali sembra utile nel diminuire i sintomi della sindrome premestruale. Anche in questo caso, tuttavia, l'efficacia di un trattamento di questo tipo non è la medesima in tutte le donne. Inoltre, appare chiaro come questo approccio possa essere utile solo per le donne che non desiderano gravidanze.

Progestinici e progesterone

Alcune donne traggono beneficio dall'utilizzo di progesterone e progestinici.

La bromocriptina può essere utilizzata - naturalmente sempre dietro indicazione e prescrizione medica - per contribuire a ridurre i sintomi della PMS che interessano il seno. Le opinioni in merito all'effettiva utilità di questo principio attivo, tuttavia, sono discordanti.

Agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine

Questa tipologia di farmaci può essere utilizzata, benché ciò avvenga raramente, in associazione a basse dosi di estroprogestinici in caso di sintomi gravi e refrattari.

In alcuni casi i diuretici possono essere usati per contrastare la ritenzione idrica.

Integratori Alimentari

Talvolta, contro la sintomatologia della sindrome premestruale potrebbe rivelarsi utile anche il ricorso all'integrazione di:

Ad ogni modo, prima di impiegare integratori alimentari, è sempre opportuno rivolgersi preventivamente al proprio medico, a maggior ragione se si soffre di particolari disturbi o malattie o ci si trova in situazioni che potrebbero rappresentare una controindicazione alla supplementazione dei sopra citati nutrienti.

