Sindrome post-Covid: cos'è e come fronteggiarla

«Recentissimi studi hanno dimostrato che il più ricorrente dei sintomi, la stanchezza, è presente in circa l'80% dei pazienti studiati. Molti hanno persino difficoltà a salire un piano di scale o ad alzarsi dal letto. Seguono: la dispnea (o fame d'aria ) che è presente nel 65% dei casi, e i dolori diffusi (incluso al torace ) riferiti nel 5% dei casi», spiega il Dr. Evasio Pasini, Medico Cardiologo e Patologo Clinico, già professore a.c. Università degli Studi di Brescia, in prima linea sui pazienti Covid di Brescia, co-autore del libro "Il coraggio e la passione - Brescia e il Covid-19", edito da Fondazione Spedali Civili di Brescia.

I sintomi che la caratterizzano sono diversi ma i più comuni sono stanchezza cronica, dolori muscolari , difficoltà respiratorie , problemi cardiaci . Tutte problematiche che in molti casi rimangono per diversi mesi dopo la guarigione e che quindi possono risultare debilitanti, abbassando la qualità di vita e impattando sulle performance lavorative dei soggetti coinvolti.

Motivi: tutte le ipotesi

Una volta guariti dal Covid-19 i pazienti si aspettano di tornare rapidamente in forma ma in molti casi non è così, e sui motivi di malessere anche diverso tempo dopo l'ultimo tampone negativo non esistono ancora certezze assolute. «L'ipotesi più semplice, a cui si è subito pensato è l'alterazione della disponibilità di ossigeno nel sangue, dovuta ad una riduzione della diffusione polmonare, secondaria ad un danno permanente o di lenta risoluzione dell'interstizio polmonare, conseguente alla polmonite virale acuta. - continua Evasio Pasini - Tale ipotesi non convince però totalmente visto che questo problema colpisce anche chi nel corso della malattia non ha riscontrato insufficienze respiratorie acute».

Sotto osservazione le alterazioni metaboliche delle cellule colpite

Un'altra ipotesi potrebbe quindi essere legata alle modalità di replicazione del virus. «Come ogni altro Virus, anche il Covid-19 attacca le cellule del nostro corpo, formate da molte molecole, tra le quali le proteine, a loro volta costituite da catene di aminoacidi, e le scinde per utilizzare gli aminoacidi così disponibili per poter creare nuovi virioni identici al virus di partenza. Come prima cosa il virus attacca e penetra all'interno della cellula. In seguito avviene la fase di svestimento, durante la quale il virus libera il suo patrimonio genetico e lo inserisce nel messaggio genetico della cellula, mandando "falsi messaggi" alla cellula stessa, che mette a disposizione tutte, o parte delle sue risorse per assemblare nuovi virus detti virioni. Sia l'attacco diretto del virus sia alcuni processi successivi causano importanti alterazioni metabolico/strutturali delle cellule colpite, che perdono le proprie capacità metaboliche/funzionali, e serve tempo perché ripristini il proprio patrimonio sia strutturale sia energetico per ritornare a svolgere le proprie normali attività. È importante sottolineare che il Covid-19 attacca quasi tutte le cellule del nostro corpo. I sintomi clinici sono prevalentemente polmonari perché il virus entra con il respiro e la prima nostra struttura anatomica che incontra è il polmone»