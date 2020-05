Insorge tipicamente durante l'infanzia, o l'adolescenza, e condiziona la vita sociale e scolastica dei giovani pazienti. Molto spesso, i tic non sono gli unici sintomi della sindrome di Tourette; in molti pazienti, si accompagnano ad altri disturbi neuropsichiatrici. Purtroppo, non esiste una cura specifica per la sindrome di Tourette; tuttavia, la somministrazione di determinati farmaci, la psicoterapia e un preciso sostegno educativo e comportamentale possono attenuare la frequenza dei tic e i comportamenti anormali.

La sindrome di Tourette è abbastanza comune; secondo alcune stime, infatti, questo disturbo interesserebbe un bambino ogni 162 considerati (secondo altre, un bambino ogni 100 circa). È doveroso, tuttavia, che i dati sopra riportati vanno presi con le dovute cautele, in quanto è importante il numero dei casi clinici non diagnosticati.

Tic ripetitivi sono assai comuni durante l'infanzia e l'adolescenza; spesso, però, questi tic non sono correlati in alcun modo a determinati disturbi o patologie neurologiche , non sono persistenti (vanno e vengono) e hanno una durata temporanea (in genere, la loro durata non supera un anno).

Un altro fattore ambientale che potrebbe avere un ruolo sull'insorgenza della sindrome di Tourette sono le infezioni da streptococco contratte in giovanissima età. Anche in questo caso, però, si parla ancora di ipotesi prive di una solida conferma scientifica.

Al momento, tuttavia, non ci sono evidenze su quale sia questo gene e su come si trasmetta tra genitori e figli.

I pazienti si distraggono facilmente, sono sbadati e disorganizzati. Giocano e parlano in modo rumoroso. Sono sempre in movimento e interrompono le attività delle persone che li circondano

Dalle descrizioni dei pazienti con sindrome di Tourette, il tic è una necessità, paragonabile a uno starnuto o al grattarsi per un prurito ; l'esecuzione è sentita come la liberazione da un accumulo di tensione.

I tic che caratterizzano la sindrome di Tourette sono manifestazioni che non passano certo inosservate: il paziente, infatti, li ripete in modo estenuante e per un periodo di tempo ampiamente superiore all'anno. Talvolta, i tic sono così intensi da complicare la relazioni sociale e l'attività scolastica.

Pertanto, è vero che non esiste un test diagnostico per la sindrome di Tourette, ma sottoporsi ad esami strumentali può essere utile per escludere alcune delle patologie sopraccitate. Gli accertamenti consigliati sono: un elettroencefalogramma , una risonanza magnetica cerebrale e un esame delle urine .

I medici, pertanto, non possono far altro che affidarsi all'osservazione minuziosa dei sintomi e al confronto di quest'ultimi con quanto riportato nella quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (in inglese DSM-V) in merito ai criteri diagnostici relativi alla sindrome di Tourette.

Terapia

Sindrome di Tourette: come si guarisce

Due importanti premesse:

La maggior parte dei pazienti con sindrome di Tourette presenta una forma lieve del disturbo, tale da non richiedere un trattamento particolare.

In età adulta, come già anticipato, avviene una remissione spontanea della malattia, talvolta senza conseguenze.

Come per la diagnosi, non esiste una terapia specifica per la sindrome di Tourette.

Tuttavia, è possibile alleviare i sintomi tramite la somministrazione di farmaci e la psicoterapia; questi trattamenti migliorano la qualità della vita dei giovani pazienti, in particolare quando questi soffrono di forme gravi del disturbo.

È da segnalare che sono in corso studi su possibili terapie di natura chirurgica.

Farmaci per la cura della Sindrome di Tourette

Lo scopo dei farmaci per la sindrome di Tourette è duplice:

Ridurre la frequenza dei tic e

Contenere i disturbi da deficit dell'attenzione e quelli ossessivi-compulsivi (se presenti).

Per ridurre i tic e alcuni comportamenti ossessivi, trovano impiego gli antipsicotici; gli antipsicotici modulano alcuni neurotrasmettitori del cervello, quali per esempio la dopamina, la noradrenalina e la serotonina.

Questi farmaci non garantiscono un successo assoluto e presentano diversi effetti collaterali, alcuni anche gravi.

Per agire sull'ansia da disturbi ossessivi-compulsivi, può essere utile una benzodiazepina: il clonazepam.

Purtroppo, la somministrazione di questo farmaco non ha sempre gli effetti desiderati.

Infine, per arginare i deficit di attenzione, è in uso uno stimolante noto come metilfenidato.

La tabella riporta i farmaci più usati nei casi di sindrome di Tourette.

Antipsicotici Scopo Aloperidolo

Risperidone

Pimozide

Aripiprazolo

Sulpiride Ridurre la frequenza dei tic e alcuni comportamenti ossessivi Benzodiazepina Scopo Clonazepam Antidepressivo, sedativo e ansiolitico Stimolanti dell'attenzione Scopo Metilfenidato Contenere i deficit di attenzione dovuti all'ADHD (o DDAI)

Nota bene: al momento, questi farmaci non sono approvati per la cura della sindrome di Tourette, a causa degli effetti collaterali e dell'incerto successo; alcuni sono indicati per le patologie associate, come nel caso del metilfenidato, ma, anche in questo caso, ci sono delle condizioni di utilizzo.

Psicoterapia

Shutterstock

In presenza di sindrome di Tourette, le terapie psicologiche principali sono la psicoterapia cognitivo-comportamentale (TCC) e la cosiddetta Habit Reversal Training.

Lo scopo è quello di attenuare la frequenza dei tic, insegnando al paziente a dominare l'esigenza di eseguirli.

Riuscire a controllare i tic è di enorme aiuto per migliorare l'inserimento nel sociale e nell'ambito scolastico.

Purtroppo, non sempre queste due psicoterapie hanno successo.

Educazione e Supporto

I familiari dei malati di sindrome di Tourette ricoprono un ruolo fondamentale durante il percorso terapeutico; studi scientifici, infatti, hanno evidenziato che le cure sono più efficaci in quei pazienti che ricevono il supporto dalle famiglie.

Alla luce di ciò, è essenziale che i genitori si documentino sull'appropriato comportamento da adottare in questi casi e che, successivamente, lo mettano in pratica.

Oltre alla famiglia, a ricoprire un ruolo importante nel percorso di gestione della sindrome di Tourette è la scuola: il dirigente scolastico e gli insegnanti devono favorire l'inserimento sociale del paziente, sostenerlo, capirne le problematiche e farlo sentire accettato dagli altri alunni.

Un ambiente scolastico "ostile" si contrappone agli sforzi fatti dalle famiglie, rendendo il recupero più difficile.

Chirurgia

Da qualche anno, sono in atto esperimenti atti a testare una terapia chirurgica nota come stimolazione cerebrale profonda (in inglese Deep Brain Stimulation, DBS).

Tale terapia prevede l'inserimento, nel cervello del paziente, di alcuni elettrodi, con lo scopo di stimolare e normalizzare quelle aree cerebrali sospettate di essere responsabili della sindrome di Tourette e

È una metodica ancora in fase di perfezionamento, in quanto finora ha dimostrato di avere diversi effetti collaterali.

Se dovesse risultare mai applicabile, sarebbe riservata soltanto ai casi che non rispondono alla terapia farmacologica e alla terapia psicologica e comportamentale.