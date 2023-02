Sindrome di Reinfeld: cos’è il vampirismo clinico e cosa porta a bere sangue?

La sindrome di Reinfeld, nota anche come ematolagnia o più comunemente come vampirismo clinico, è una parafilia nella quale l'eccitazione sessuale è associata al bisogno compulsivo di vedere, sentire o ingerire sangue.

La sindrome di Reinfeld è fortemente correlata al feticcio del "vampiro": il gusto, l'olfatto, la vista e la consistenza del sangue (o le sostanze che lo ricordano, come il vino rosso) possono risultare stimolanti per chi manifesta ematolagnia, tanto da venire utilizzato durante l'attività sessuale.

Sindrome di Renfield è una denominazione coniata da Richard Noll con riferimento a R.M. Renfield, il seguace zoofago di Dracula, detenuto nel manicomio del Dr. John Seward, nel romanzo di Bram Stoker (1897). Nonostante fosse umano, Renfield era un mangiatore compulsivo di uccelli, mosche e ragni al fine di prendere la loro forza vitale.

La prima presentazione del vampirismo clinico nella letteratura psichiatrica risale al 1964 e consiste nell'interpretazione psicoanalitica di due casi, fornita da Richard L. Vanden Bergh e John. F. Kelly. Nel 1985, il vampirismo clinico fu formalmente proposto come condizione clinica particolare da Herschel Prinsy.

Il vampirismo clinico prima della sindrome di Renfield

Da quando è stato adottato nella cultura popolare, il termine "vampirismo clinico" è stato sostituito da "sindrome di Renfield" nella letteratura accademica.

In realtà, la diagnosi precedente di vampirismo clinico era in qualche modo diversa dalla sindrome di Renfield:

Il vampirismo clinico connotava un' ossessione erotica per il sangue ;

; La sindrome di Renfield assomiglia più a un disturbo alimentare che comporta il consumo di sangue e/o di animali vivi.

Attualmente, né il vampirismo clinico, né la sindrome di Renfield sono mai stati elencati come una diagnosi valida nell'ICD (classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità) o in qualsiasi altro manuale diagnostico. Per questo, i rapporti che ne parlano si riferiscono al vampirismo clinico come comportamento incluso in categorie diagnostiche psichiatriche più convenzionali, come la parafilia.