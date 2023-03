Sindrome di Ramsay Hunt: Sintomi, Cause, Cura e Tempi di Guarigione

L'herpes zoster è generalmente di natura autolimitante, ma la durata dei sintomi acuti della sindrome di Ramsay Hunt è variabile: di solito, il rash persiste per 2-3 settimane, prima di lasciare delle lesioni maculari eritematose (nota: l' esantema generalmente inizia come papule eritematose e poi progredisce in vescicole franche, che successivamente si rompono e formano una crosta entro 1-7 giorni).

Trattamento

La sindrome di Ramsay Hunt è una condizione autolimitante, ma il trattamento mira a ridurre la durata totale della malattia, oltre a fornire analgesia e prevenire le complicanze che possono verificarsi, tra cui la paralisi facciale spastica e la nevralgia post-erpetica.

Cura della sindrome di Ramsay Hunt: in cosa consiste la terapia?

Per molti anni, la terapia della sindrome di Ramsay Hunt è stata di supporto e comprendeva impacchi caldi, analgesici narcotici e antibiotici (quest'ultimi solo nel caso di un'infezione batterica secondaria). Nel tempo, fortunatamente, numerosi studi hanno dimostrato una significativa diminuzione delle complicanze a lungo termine con l'uso di antivirali orali e corticosteroidi, se somministrati all'inizio del decorso della malattia.

La somministrazione precoce (< 72 ore) di aciclovir correla ad un aumento della velocità di recupero della funzione del nervo facciale e impedisce un'ulteriore degenerazione del nervo. Inoltre, è stato dimostrato che l'uso di antivirali riduce l'incidenza e la gravità della nevralgia post erpetica. Anche valaciclovir e famciclovir sono efficaci nel ridurre il rischio di dolore, con un profilo di sicurezza e guarigione delle lesioni comparabile. Il trattamento antivirale viene solitamente somministrato per 7-10 giorni; tuttavia, alcuni studi hanno riportato una degenerazione prolungata o ritardata degli assoni del nervo facciale fino a 21 giorni dopo l'insorgenza della paralisi e pertanto raccomandano di continuare la terapia antivirale per 21 giorni. I corticosteroidi ad alte dosi, sia per via orale che per via endovenosa, devono essere somministrati in concomitanza con il trattamento antivirale; questi farmaci (tipicamente, si tratta di prednisone) sono usati per alleviare il dolore acuto, diminuire le vertigini e limitare l'insorgenza della nevralgia post erpetica.

Non c'è consenso generale sulla durata totale del trattamento con steroidi, che può variare da 4 a 37 giorni.

Anche la gestione sintomatica è fondamentale, in particolare per due aspetti della sindrome di Ramsay Hunt:

Esposizione corneale: per la prevenzione della cheratopatia da esposizione è utile l'applicazione di lacrime artificiali durante il giorno e unguento lubrificante oculare durante la notte; Dolore: l'analgesia è spesso necessaria con lo zoster; può essere utilizzato un approccio multimodale con paracetamolo, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e oppioidi a lunga durata d'azione. Se vengono prescritti corticosteroidi, l'uso concomitante di FANS deve generalmente essere evitato per mitigare il rischio di enteropatia, formazione di ulcere e conseguente sanguinamento gastrointestinale. Gli antidepressivi triciclici e il gabapentin sono utili per il trattamento del dolore neuropatico e della nevralgia post-erpetica. La meclizina e le benzodiazepine possono essere efficaci anche per la gestione delle vertigini acute.

Da sapere: il vaccino Fuoco di Sant'Antonio protegge dalla sindrome di Ramsay Hunt La prevenzione dell'herpes zoster mediante vaccinazione è raccomandata a tutte le persone di età superiore ai 60 anni, anche se hanno avuto la varicella o lo zoster in passato; questa fascia di età soffre di una significativa morbilità da zoster e può quindi trarre beneficio dal vaccino.

