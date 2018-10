Sindrome di Lyell: Cos’è? Come si Manifesta? Cause e Trattamento

I pazienti con sindrome di Lyell devono essere ricoverati in unità terapia intensiva o nei reparti per i grandi ustionati non appena venga sospettata la diagnosi.

Primo intervento e misure di supporto

La sindrome di Lyell rende necessario il ricovero ospedaliero, in terapia intensiva, al fine di evitare l'insorgenza di complicanze potenzialmente fatali (come sepsi o insufficienza multiorgano).

Il paziente viene equiparato ad un grande ustionato e, come tale, viene trattato, cioè con l'asepsi della pelle, la correzione degli squilibri elettrolitici, la reidratazione e l'alimentazione del paziente per via endovenosa.

I primi interventi che devono essere rivolti al paziente affetto dalla sindrome di Lyell prevedono:

Somministrazione di liquidi per via endovenosa (nota: l'approccio vascolare viene effettuato nella zona sana);

Mantenimento del paziente in ambiente caldo, con temperatura costante (tra i 26 e i 28°C) per prevenire le perdite termiche;

Controllo dei parametri vitali (frequenza cardiaca, diuresi ecc.);

Valutazione dell'estensione dello scollamento epidermico;

Sospensione immediata di tutti i farmaci (quando possibile);

Trasferimento in brevi tempi del paziente in reparto ustionati o in unità di cura intensiva.

Le lesioni cutanee tipiche dalla sindrome di Lyell devono essere curate quotidianamente allo stesso modo delle ustioni a spessore parziale. La necrolisi epidermica tossica può essere estremamente dolorosa, pertanto può essere somministrato un trattamento antalgico adatto, in assenza di controindicazioni.

Per contrastare il peggioramento del quadro clinico, possono essere utilizzate immunoglobuline per via endovenosa, ciclosporina, ciclofosfamide, pentossifillina e talidomide. L'uso dei corticosteroidi è molto controverso e, nelle fasi avanzate della sindrome di Lyell, può risultare addirittura dannoso.