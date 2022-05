La Sindrome delle Gambe Legnose colpisce soprattutto gambe e piedi. Insorge principalmente dalla compressione dei grossi vasi sanguigni e dei nervi, causata dello stare seduti per lungo tempo sull'asse del water. In queta posizione, e mantenendo questa postura per diversi minuti, l'afflusso di sangue diminuisce rapidamente e provoca la perdita completa anche se temporanea della sensibilità, della forza muscolare e la comparsa di formicolii e sensazione di aghi che pungono gli arti inferiori.

I sintomi più comuni della Sindrome delle Gambe Legnose, sono:



A questo tipo di problema sono maggiormente esposti i soggetti anziani, persone che soffrono di stitichezza e disturbi intestinali, legati ad un irregolare transito intestinale.





Lo sapevi che le cadute in bagno...

Alcuni studi hanno evidenziato una stretta correlazione tra la Sindrome delle Gambe Legnose e le frequenti cadute nel bagno. Quando si resta per troppo tempo seduti in bagno per espletare i propri bisogni fisiologici, o perché ci si trattiene (anche leggendo riviste, ascoltando musica, ecc) la circolazione sanguigna ne risente, così come muscoli e tessuti.

Alcuni studi condotti sulle cause delle fratture degli anziani in bagno hanno acclarato la frequente incidenza di questi episodi traumatici tra le mura domestiche. Allo stesso modo, le condizioni di temporanee parestesie e intorpidimento si manifestano qualora si dovesse restare seduti anche su una sedia non particolarmente comoda a lungo tempo, o mantenendo una postura scorretta come le gambe incrociate sulla sedia. Per evitare la sindrome delle gambe legnose è possibile adottare una serie di semplici accorgimenti che aiutino ad evitare la compressione dei nervi e la cattiva circolazione.