Sindrome della rassegnazione: cosa è La chiamano "sindrome della rassegnazione", ma anche "sindrome del rifiuto persuasivo", "sindrome del sonno profondo" o "sindrome della Bella Addormentata". Chi ne è colpito, si paralizza fino a lasciarsi andare ad un torpore profondo, nel quale gli stimoli esterni non ricevono alcuna risposta, al punto di smettere anche di mangiare e di bere

Come è stata scoperta la sindrome della rassegnazione La sindrome della rassegnazione è stata descritta per la prima volta in Svezia nei primi anni del 2000, quando diversi medici svedesi riscontrarono una particolare sintomatologia nei figli degli rifugiati richiedenti asilo provenienti dalla ex Jugoslavia. In quell'occasione si notò che i minori, testimoni di terribili violenze nei loro paesi d'origine e che avevano visto rifiutare il loro permesso di soggiorno, presentavano un comportamento di "ritiro dal mondo", espresso con rifiuto, isolamento e una generale regressione. Il grande malessere psicologico immobilizzava quei bambini e adolescenti e, sebbene questo sia stato il primo caso rilevante dal punto di vista scientifico, sintomi riconducibili a questa sindrome sono stati notati anche in precedenza in bambini e ragazzi che vivevano una condizione di grande sofferenza e instabilità, come, ad esempio, nei giovani nei campi di concentramento o nei rifugiati dell'Ex Unione Sovietica. Più recentemente la sindrome della rassegnazione è stata riscontrata anche nei richiedenti asilo provenienti dalla Siria. Per approfondire: Apatia

Sindrome della rassegnazione: i sintomi La sindrome della rassegnazione è una condizione psicologica che porta a uno stato di riduzione della coscienza. A essere colpiti sono soprattutto bambini e ragazzi a seguito di un grande malessere psicologico che si manifesta attraverso sintomi quali rifiuto per il cibo, e conseguente perdita di peso, mutismo, isolamento sociale, staticità e resistenza a qualsiasi stimolo esterno. I bambini e gli adolescenti con questa problematica presentano inizialmente sintomi di ansia e depressione, in particolare apatia e letargia e, successivamente, questa condizione può dar luogo a un allontanamento progressivo dal mondo, con un forte disinteresse a impegnarsi nelle attività quotidiane, quali, ad esempio, scuola, sport, gioco. I minori a cui viene diagnosticata la sindrome della rassegnazione hanno un vissuto ricco di ansie e paure dovute al loro passato, alla violenza subita nei loro Paesi d'origine, alla separazione con i loro familiari e caregiver, ma queste forti preoccupazioni riguardano anche l'incertezza sul loro stesso futuro e quello della propria famiglia, a causa dei frequenti rifiuti della domanda d'asilo e dell'instabilità della vita nei centri di accoglienza. I sintomi della sindrome della rassegnazione non sono dovuti a disfunzioni dal punto di vista neurologico ma si spiegano come una reazione a fattori ambientali considerati traumatici. Il sonno profondo è la risposta a una sofferenza intensa ed espressa a livello corporeo, come se l'assenza assoluta della capacità di interagire a qualsiasi stimolo fosse un meccanismo di protezione. Il ritiro dal mondo è un comportamento che viene messo in atto per evitare una situazione insostenibile, una dissociazione che nei gruppi di bambini può innescare un vero e proprio "contagio emotivo". Questa condizione può essere aggravata anche dalla familiarità per disturbi mentali. A seconda della variabilità individuale, la sindrome può regredire e di conseguenza vengono ripristinate gradualmente tutte le funzioni cognitive e motorie. Questo, però, può verificarsi anche dopo alcuni anni di tempo.