Si possono distinguere tre tipi di sindrome della persona rigida: Essi differiscono per sintomi e soprattutto per le cause da cui deriva:

Diagnosi e Cura

Per arrivare ad una diagnosi precisa di sindrome della persona rigida, il medico specialista procederà con la raccolta dei sintomi tipici della malattia e dell'anamnesi. Lo specialista, oltre alla valutazine clinica dei sintomi, potrebbe prescrivere altri esami, quali: elettromiografia e le analisi del sangue per rilevare gli anticorpi presenti. La tomografia del midollo spinale viene prescritta quale esame diagnostico utile ad escludere altre cause meccaniche, come l'ernia discale o la cisti del midollo spinale.

A livello terapeutico, una cura definitiva e ufficiale per la sindrome della persona rigida deve essere ancora validata. Vengono spesso prescritti farmaci sedativi che hanno un effetto distensivo e rilassante dei muscoli così come la somministrazione per via endovenosa di immonoglobuline. Ad oggi il diazepam è la terapia di scelta in quanto in grado di alleviare in modo più efficace la rigidità muscolare. In caso di inefficacia del diazepam, viene indicato il baclofen, per via orale o iniettato per via intratecale. Anche i corticosteroidi vengono somministrati, ma solo se usati per brevi cicli farmacologici di trattamento.