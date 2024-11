Cos’è la sindrome dell’occhio secco?

La sindrome dell'occhio secco , nota anche come cheratocongiuntivite secca , è una malattia multifattoriale della superficie oculare caratterizzata da una perdita di omeostasi del film lacrimale e accompagnata da sintomi oculari, in cui svolgono un ruolo eziologico:

La sindrome dell'occhio secco si riscontra più frequentemente nelle donne, in particolare in quelle in post menopausa, in gravidanza, che assumono contraccettivi orali o che sono sottoposte a terapia ormonale sostitutiva (in particolare pillole a base di soli estrogeni ). Il denominatore comune è una diminuzione degli androgeni , dovuta sia alla ridotta funzionalità ovarica (nelle donne in post menopausa) sia all'aumento dei livelli della globulina legante gli ormoni sessuali (nelle donne in gravidanza o che assumono pillole anticoncezionali ).

Inoltre, il disturbo è tipico in età avanzata (per l'atrofizzazione delle ghiandole lacrimali), nelle donne in menopausa (per i nuovi equilibri ormonali) e in chi fa uso protratto di lenti a contatto , colliri o farmaci sistemici (antipertensivi, ansiolitici , sonniferi , antistaminici e molti altri).

La sindrome dell'occhio secco, inoltre, può essere conseguente a patologie sistemiche come

Le persone spesso soffrono di sindrome dell'occhio secco in entrambi gli occhi; è possibile avere sintomi di secchezza oculare in un solo occhio, ma questo è raro.

Tutti questi sintomi sono esacerbati da prolungati sforzi visivi o in particolari condizioni ambientali, come l'esposizione al vento o al caldo o la permanenza in ambienti polverosi, fumosi, con aria condizionata o riscaldamento. Spesso, i sintomi peggiorano con il passare del giorno.

Per valutare la quantità di lacrime prodotte in un dato periodo di tempo, può essere utile il test di Schirmer, che si esegue apponendo piccole strisce di carta assorbente sul margine palpebrale. Il test di rottura del film lacrimale, invece, permette di avere una valutazione qualitativa del film lacrimale.

Nessun singolo test è, infatti, sufficientemente specifico da consentire una diagnosi assoluta della sindrome dell'occhio secco, e l'intero contesto clinico è necessario per fare una raccomandazione di trattamento appropriata.

La sindrome dell'occhio secco è essenzialmente una diagnosi clinica fatta combinando le informazioni ottenute dall' anamnesi e dall' esame fisico eseguendo uno o più test per conferire una certa obiettività.

Come si cura?

Qual è il trattamento della sindrome dell’occhio secco?

Il trattamento della sindrome dell'occhio secco dipende dal livello di gravità e può includere farmaci (es. lacrime artificiali o gel umettanti per ripristinare il film lacrimale), dispositivi di protezione degli occhi e procedure interventistiche.

La frequenza delle cure di follow-up dipende dalla gravità dei segni e dei sintomi. Durante la valutazione medica, è opportuno discutere i problemi legati all'ambiente che possono esacerbare la sindrome dell'occhio secco. Inoltre, è fondamentale la correzione delle patologie di base (oculistiche e non) e delle eventuali complicanze.

Lacrime artificiali

La prima linea di trattamento per gli occhi secchi è solitamente costituita dalle lacrime artificiali. Queste lubrificano temporaneamente l'occhio e alleviano i sintomi. Tra gli ingredienti comunemente presenti in questi prodotti vi sono l'idrossipropilmetilcellulosa e la carbossimetilcellulosa; l'oculista può indicare quale sia migliore per il proprio caso.

Farmaci da prescrizione

Per il trattamento degli occhi secchi si possono usare diversi farmaci da prescrizione. Gel, unguenti e steroidi orali (per bocca) o topici (applicati sull'occhio) possono ridurre la secchezza: l'oculista prescriverà il rimedio più adatto, considerando che i farmaci da prescrizione possono avere effetti collaterali e non sono necessariamente adatti a tutti.

Altri trattamenti

Altre forme di trattamento includono l'uso di tappi di collagene (dissolvibili) o di silicone (permanenti) che occludono i puntini lacrimali (piccole aperture che drenano le lacrime nei condotti lacrimali) per bloccare il drenaggio lacrimale e preservare le lacrime negli occhi.

Se quest'approccio risulta inefficace, può essere eseguita l'elettrocauterizzazione dei puntini inferiori nei pazienti con grave sindrome dell'occhio secco, deficit documentato del test lacrimale di Schirmer e puntini della palpebra superiore pervi. In alcuni casi, possono essere prese in considerazione altre opzioni chirurgiche.

I rischi dei tappi lacrimali sono piuttosto minimi, ma sussiste il rischio di irritazione oculare, lacrimazione eccessiva e, in rari casi, infezione. Dopo l'inserimento del tappo lacrimale potrebbe essere comunque necessario ricorrere alle lacrime artificiali.

Talvolta, i medici raccomandano l'assunzione di integratori alimentari come parte di un piano olistico di trattamento dell'occhio secco.

Gli esperti ritengono che gli integratori contenenti acidi grassi omega-3 possano aiutare gli occhi secchi. Buone fonti di omega-3 includono pesci come salmone, sardine, aringhe e merluzzo. Per una fonte vegetariana di omega-3, alcuni oculisti raccomandano semi di lino, semi di chia, noci e fagioli rossi, tra le altre opzioni.

Bere più acqua potrebbe anche aiutare ad alleviare i sintomi dell'occhio secco. La disidratazione spesso peggiora i problemi dell'occhio secco. Ciò è particolarmente vero durante il clima caldo, secco e ventoso.

Impacco caldo

Un metodo per favorire l'apertura delle ghiandole di Meibomio ostruite è quello di applicare impacchi caldi umidi sulle palpebre chiuse.

Il miglior tipo di impacco caldo è quello che rimane caldo in sede per almeno cinque minuti. Gli studi hanno dimostrato che il Meibomio non si ammorbidisce adeguatamente se le palpebre vengono riscaldate per un tempo più breve.

Il tempo di applicazione consigliato per le compresse calde è compreso tra cinque e 10 minuti, per due volte al giorno; è importante assicurarsi che l'impacco sia piacevolmente caldo e non brucino le palpebre.

