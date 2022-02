Sindrome da alimentazione notturna: come riconoscerla

Introduzione

La Sindrome da alimentazione notturna è caratterizzata principalmente da insonnia, iperfagia serale e anoressia mattutina. Questa sindrome, dunque, si presenta in soggetti che osservano una ridotta alimentazione durante il giorno, iperfagia serale, e si svegliano di frequente durante la notte per ingurgitare in modo compulsivo ed incontrollato del cibo in quantità spesso massicce, e soprattutto ricco di grassi e zuccheri. Inoltre, tale sindrome è associata a ritmi circadiani anormali del cibo e altri fattori neuroendocrini.

Si stima che nella popolazione generale circa l'1,5% soffra di Sindrome da alimentazione notturna (NES -Night Eating Syndrome) e, sebbene siano state rilevate frequenze molto più importanti nei soggetti obesi, una connessione di causa tra questo disturbo e l'obesità non è stata ancora ufficialmente dimostrata. Questo disturbo è frequente anche tra gli studenti universitari e soggetti in stato depressivo. La sindrome da alimentazione notturna (NES), è stata evidenziata per la prima volta nel 1955, èd è oggi classificata come un altro disturbo specifico dell'alimentazione.