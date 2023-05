Sindrome da accento straniero: cos'è e da cosa è causata?

Introduzione

Iniziare a parlare in modo diverso, in una lingua che non ci appartiene, ed essere difficilmente compresi. La sindrome dell'accento straniero non ha nulla a che vedere con le inflessioni e gli accenti che si imparano dopo una lunga permanenza in un Paese diverso dal nostro d'origine, bensì si manifesta come una patologia rarissima. Si tratta di una disfunzione neurologica che ha cause post traumatiche a livello fisico -come ictus o trama cranico, coma ecc -oppure a livello psicologico. Dal 1941 al 2010 sono stati recensiti in letteratura scientifica solo una cinquantina di casi.

Accenti, ritmo, cadenza. Tutte inflessioni che non appartengono alla lingua madre ma che d'improvviso caratterizzano la lingua parlata. Ciò è dovuto a lesioni cerebrali di aree che ospitano le funzioni linguistiche. In particolare sia quelle che determinano la lunghezza delle vocali o l'intensità del suono, essenziali per la determinazione di un accento. Il soggetto che subisce la mutazione inconsapevole e più o meno transitoria, dell'accento, non si rende conto che il suo modo di parlare è diverso fino a che non gli viene fatto notare dalle persone che gli stanno intorno.

Fra i rari casi di pazienti italiani sono stati studiati quelli di un paziente bergamasco risvegliatosi dopo un ictus all'emisfero cerebrale destro con accento slavo, o quello di una donna toscana colpita da ictus ischemico che iniziato a parlare con accento sardo.