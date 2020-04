Sindrome del Colon Irritabile: i Sintomi

Guarda il video Guarda il video su youtube

Premessa Cos'è la Sindrome del Colon Irritabile? La sindrome del colon irritabile è una condizione cronica, le cui precise cause di origine sono sconosciute, nonostante i numerosi studi in merito.

Nota anche come sindrome dell'intestino irritabile, IBS, colon irritabile o colite spastica, la sindrome del colon irritabile interessa il 15-20% della popolazione generale e presenta un'incidenza annua pari all'1-2% (in sostanza, ogni anno, i nuovi casi sono massimo 2 ogni 100 persone). Shutterstock A soffrire maggiormente di sindrome del colon irritabile sono le donne: secondo alcune indagini statistiche, infatti, le pazienti di sesso femminile sarebbero almeno il doppio dei soggetti di sesso maschile.

L'età tipica dei malati di sindrome del colon irritabile è compresa tra i 20 e i 30 anni.

Sintomi Colon Irritabile Quali sono i Sintomi del Colon Irritabile? Shutterstock I più comuni sintomi della sindrome del colon irritabile sono: Dolori e crampi addominali, che hanno la tendenza ad attenuarsi con la defecazione;

Sensazione di gonfiore allo stomaco (distensione addominale);

Meteorismo;

Diarrea e/o stitichezza (o stipsi). È molto frequente che il paziente alterni giorni di diarrea a giorni di stipsi;

Presenza di muco nelle feci;

Sensazione di incompleto svuotamento intestinale, dopo la defecazione;

Urgenza all'evacuazione dopo i pasti. Il colon irritabile è spesso causa di una sintomatologia che "va e viene"; in altre parole, la condizione intervalla periodi in cui i sintomi sono evidenti ed eclatanti, a periodi in cui le manifestazioni cliniche sono quasi o del tutto assenti (tanto da far pensare a una guarigione spontanea).

Dal punto di vista sintomatologico, ogni paziente con sindrome dell'intestino irritabile rappresenta un caso a sé stante: alcuni malati soffrono esclusivamente di dolore addominale e crampi addominali, altri lamentano tutti i sintomi tipici sopraccitati, altri ancora riportano dolore, crampi, meteorismo e l'alternanza diarrea-costipazione. Tutto ciò rende difficile la formulazione di un quadro sintomatologico tipico e l'identificazione della condizione in ambito diagnostico. Da cosa dipendono diarrea e costipazione? Nella sindrome del colon irritabile, mentre la diarrea dipende da un transito troppo veloce dei prodotti della digestione attraverso il colon, la costipazione è frutto di un transito troppo lento, a livello del colon, del contenuto intestinale.

In sostanza, quindi, diarrea e costipazione risultano da due anomalie completamente opposte.

Condizioni associate Quali altri Disturbi si associano al Colon Irritabile? Per motivi ancora sconosciuti, spesso le persone con sindrome dell'intestino irritabile soffrono anche di depressione maggiore, ansia e disturbi affini, e disturbi di personalità.