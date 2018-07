La sindrome di Capgras induce alla convinzione dell'esistenza di "doppioni" di persone significative nell'ambito della vita del paziente: anche se appaiono ai suoi occhi identici, questi sono completamente differenti. Questa convinzione rimane costante per tutto il tempo, nonostante si cerchi di dare una prova contraria manifestando l'evidenza: il fenomeno consiste in una "forma complicata di errata identificazione". Se si chiede al soggetto in cosa il presunto impostore differisca rispetto all'originale, esso indica spesso degli aspetti relativi all'apparenza fisica o al comportamento. In realtà, queste differenze sono inesistenti ed i dettagli che giustificano la sua convinzione sono perlopiù minori. Ad esempio, chi è affetto da sindrome di Capras può sostenere che il partner sia stato sostituito, poiché meno affettuoso, ha un modo di parlare diverso da quello vero o allacciava le scarpe in un altro modo ecc.

Il disturbo può anche estendersi ad animali domestici e luoghi familiari; in rari casi, poi, è il paziente stesso a sentirsi sostituito.

Oltre a questi comportamenti tipici, il paziente può manifestare episodi depressivi, ansia, melanconia ed aggressività nei confronti degli altri.

Modalità d'esordio e decorso

Quando la sindrome di Capgras deriva da un disturbo psicotico tende ad insorgere in età precoce; se la patologia risulta da cause organiche, invece, appare improvvisamente e bruscamente in coincidenza con il danno subito.

Va sottolineato che la sindrome di Capgras può manifestarsi in modo intermittente, transitorio o cronico.