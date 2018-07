Il trattamento della sindrome di Asherman dipende dall'eziologia (es. trauma ostetrico, infezione ecc.), dall'estensione delle lesioni e dalla presenza di altri fattori individuali, come l'età o il desiderio di intraprendere una gravidanza.

In linea generale, le aderenze di gravità lieve o moderata possono essere gestite con successo per via isteroscopica (a volte, assistita per via laparoscopica), da parte di un chirurgo molto esperto. L'obliterazione completa della cavità uterina, l'occlusione delle tube di Falloppio, il coinvolgimento dell'endometrio profondo o il trauma miometriale sono condizioni che possono richiedere diversi interventi chirurgici e/o terapie ormonali o, addirittura, non essere correggibili.

Va considerato, poi, che le aderenze hanno la tendenza a riformarsi, specie nei casi più gravi della sindrome di Asherman.

Rimozione delle aderenze

Il rivestimento endometriale può essere ripristinato con la resezione delle aderenze (adesiolisi), mediante isteroscopia o altre tipologie d'intervento.

Durante il trattamento chirurgico della sindrome di Asherman, è previsto il controllo laparoscopico della cavità uterina, oltre ad un'estrema attenzione nella gestualità, per non creare nuove cicatrici, aggravare ulteriormente la condizione o, addirittura, provocare una perforazione dell'utero. L'intervento prevede l'ausilio di micro-forbici per asportare le aderenze o del resettoscopio (strumento che, grazie all'utilizzo di energia elettrica, permette sia di tagliare che contemporaneamente coagulare).

Prevenzione delle recidive

Al termine dell'intervento correttivo per la sindrome di Asherman, per evitare il contatto tra le pareti dell'utero nell'immediata fase post-operatoria di recupero, possono essere utilizzati vari metodi, come l'uso di barriere e dispositivi intrauterini (es. catetere di Foley, palloncino intrauterino, stent uterino, acido ialuronico cross-linkato ecc.). Il loro posizionamento rende necessaria la profilassi antibiotica, per ridurre il rischio di possibili infezioni.

I metodi farmacologici utilizzati per promuovere la proliferazione endometriale prevedono, invece, la terapia ormonale sequenziale, con estrogeni seguita da un progestinico e l'uso di vasodilatatori. L'obiettivo di questo trattamento consiste nello stimolare la crescita dell'endometrio e prevenire la riformazione delle aderenze.

Altri medici preferiscono evitare le recidive prescrivendo delle isteroscopie ambulatoriali, con cadenza settimanale, per l'identificazione precoce delle aderenze ricorrenti (in altre parole, si elimina ogni nuova lesione che non sta iniziando a formarsi).

Dopo l'intervento, la corretta guarigione dalla sindrome di Asherman viene monitorata con regolari controlli ecografici.