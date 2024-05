Sincronia mestruale: cos’è, a chi succede e perché si verifica

Cos’è? Cos’è la sincronia mestruale? Avete mai sentito parlare di sincronia mestruale? Nota anche come effetto McClintock, si tratta di un fenomeno che sosterrebbe che le donne in una stessa famiglia, coinquiline, colleghe e amiche, che vivono insieme o in stretta vicinanza, sincronizzino involontariamente i loro cicli mestruali. Ciò sarebbe mediato dai feromoni, sostanze chimiche che consentono ai membri della stessa specie di comunicare non verbalmente. Cosa c'è di vero sulla sincronia mestruale e cosa è solo frutto di un'errata interpretazione? Shutterstock

Effetto di McClintock spiegato Quali sono le origini la teoria della sincronia mestruale? L'idea della sincronia mestruale prende origine da uno studio pubblicato su Nature nel 1971, che ha registrato i dati sull'inizio delle mestruazioni per 135 studentesse universitarie americane che vivevano nello stesso dormitorio (Mcclintock, M. Menstrual Synchrony and Suppression. Nature 229, 244–245. 1971). Il dormitorio aveva quattro corridoi ciascuno con circa 25 ragazze che vivevano in camere singole e doppie. Basandosi sull'analisi di circa otto cicli per donna, lo studio ha riscontrato un aumento della sincronizzazione (una diminuzione della differenza tra le date di insorgenza) tra le compagne di stanza e tra le amiche più strette, ma non tra le ragazze abbinate casualmente nel dormitorio. L'autore ha ipotizzato che ciò fosse dovuto alla quantità di tempo che le donne trascorrevano insieme, poiché ciò avrebbe consentito la comunicazione dei feromoni. Da allora, la cosiddetta "sincronia socialmente mediata" è stata studiata intensamente in vari gruppi di donne, come coinquiline, colleghe e donne provenienti da popolazioni ad alta fertilità – e in un certo numero di specie animali, inclusi ratti, babbuini e scimpanzé. La teoria dice che la sincronizzazione porta le femmine a diventare sessualmente ricettive allo stesso tempo.

Perché i periodi delle donne si sincronizzano? Il cosiddetto "effetto dormitorio" Si ritiene che ciò abbia un impatto sulla data di inizio e sulla durata delle mestruazioni. Lo stesso fenomeno, chiamato effetto Whitten, è stato notato nei topi e nelle cavie. Tuttavia, l'effetto Whitten è causato dai feromoni maschili, mentre l'effetto McClintock coinvolge solo i feromoni femminili. I feromoni ritenuti responsabili vengono rilasciati dalle ghiandole cutanee concentrate sotto l'ascella. Queste sostanze chimiche presenti nell'aria non emettono odori, ma vengono percepite dall'organo vomeronasale del naso, o organo di Jacobson. La teoria dice che le donne rilasciano feromoni e questi feromoni segnalano l'ipotalamo nel cervello, innescando cambiamenti nei cicli mestruali di altre donne e portando ragazze e donne a sperimentare cicli mestruali strettamente sincronizzati. Il fenomeno dei periodi sincronizzati nelle donne è stato popolarmente chiamato effetto McClintock dal nome di Martha K. McClintock, la ricercatrice che pubblicò un articolo intitolato "Menstrual Synchrony and Suppression" sulla rivista Nature nel 1971. Lo studio concluse che le donne che vivono o lavorano strettamente insieme sincronizzano i loro cicli. La pubblicazione ebbe un grande successo, probabilmente anche grazie al momento storico, Come potrebbero spiegarlo i teorici dell’evoluzione Ci sono state molte argomentazioni evolutive sul perché nel regno animale, le femmine sincronizzassero i tempi della ricettività sessuale. Queste teorie presuppongono che la sincronia servirebbe a massimizzare il successo riproduttivo delle femmine (e talvolta anche dei maschi). Quello più popolare è che consente alle donne di ridurre al minimo il rischio di essere monopolizzate da un singolo maschio dominante, e quindi di rendere più facile impegnarsi nella poliandria. È vero che nei gruppi multimaschili e multifemminili in cui sia i maschi che le femmine si accoppiano con più partner, se tutte le femmine sono sessualmente ricettive allo stesso tempo allora è difficile per un maschio controllare sempre l'accesso sessuale ad una particolare femmina. In questo senso, una meta-analisi di 19 specie di primati (Ostner J, Nunn CL, Schülke O. Female reproductive synchrony predicts skewed paternity across primates. Behav Ecol. 2008 Nov;19(6):1150-1158) ha scoperto che il grado in cui un maschio dominante generava tutta la prole era inversamente correlato al grado in cui le femmine sincronizzavano i loro cicli. In altre parole, un maschio dominante aveva meno controllo sulla riproduzione se tutte le femmine erano ricettive allo stesso tempo. Per approfondire: Calendario Mestruale: cos'è e come si usa