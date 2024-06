Sincope nello sport: quando e perché accade

Tratto da: Syncope in Athletes: A Prelude to Sudden Cardiac Death? - Deepa Baswaraj, MBBS Chief Fellow in Cardiovascular Disease, Department of Medicine, University of Missouri - Columbia School of Medicine, Columbia, Missouri Greg Flaker, MD Division of Cardiolog, Department of Medicine, University of Missouri - Columbia School of Medicine, Columbia, Missouri - Mo Med. 2024 Jan-Feb; 121(1): 52–59. - PMCID: PMC10887456 - PMID: 38404441.

Possibili condizioni cardiache annunciate da sincope

La cardiomiopatia ipertrofica (HCM) è un'importante causa di morte improvvisa negli atleti, rappresentando circa il 20% dei casi. La HCM è caratterizzata da marcata ipertrofia ventricolare sinistra, solitamente con uno schema asimmetrico, e spesso coinvolge il setto interventricolare basale. L'ipertrofia asimmetrica determina un'ostruzione del deflusso ventricolare sinistro in circa un terzo dei casi con un caratteristico soffio sistolico lungo il bordo sternale inferiore sinistro. In un altro terzo dei pazienti viene rilevato il cosiddetto gradiente provocabile dopo la somministrazione di un agente inotropo. Alcune forme di HCM non sono associate a ostruzione, il che può limitare la sensibilità dell'esame obiettivo nella diagnosi di HCM.

Una seconda causa di sincope nell'atleta con HCM sono le aritmie atriali. A causa della rigidità diastolica dovuta all'ipertrofia ventricolare, i pazienti con HCM fanno affidamento sul contributo atriale al riempimento ventricolare e le aritmie atriali possono essere associate a sincope nell'HCM.

Infine, la sincope in un paziente con HCM potrebbe essere dovuta ad aritmie ventricolari che potrebbero essere un precursore della morte improvvisa.

Miocarditi

La miocardite è una malattia infiammatoria del miocardio caratterizzata da infiltrati infiammatori con necrosi dei miociti vicini. I tipi di infiltrati cellulari osservati (linfociti vs eosinofili) potrebbero suggerire una particolare eziologia e aiutare a guidare la gestione.

L'incidenza della miocardite è stata segnalata tra 1 e 10/100.000. Tuttavia, dall'inizio della pandemia COVID, con il riconoscimento della miocardite associata a COVID, l'incidenza della miocardite è aumentata a 20-64/100.000.

La miocardite può portare ad aritmie cardiache ed è associata a morte cardiaca improvvisa. Negli studi autoptici condotti su persone giovani (<35 anni) morte improvvisamente, la miocardite è stata riscontrata nel 10% delle dimensioni del campione. Negli atleti, il gruppo di esperti del Centro nazionale per la ricerca sulle lesioni catastrofiche ha riportato l'incidenza della miocardite negli atleti è il 4%. La prima manifestazione della miocardite potrebbe essere la morte cardiaca improvvisa, spesso correlata all'attività.

Sindrome displastica ventricolare destra aritmogena

La sindrome displastica ventricolare destra aritmogena (ARVD) è una cardiomiopatia ereditaria, caratterizzata da aritmie ventricolari e un aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa. Nella popolazione generale, la prevalenza dell'ARVD è compresa tra 1 su 1.000 e 1 su 10.000 persone, con un'alta prevalenza in Italia. Uno studio autoptico condotto in Italia ha descritto la condizione come presente in circa il 20% dei decessi tra i giovani, che spesso si verifica con lo sforzo, mentre uno studio successivo negli Stati Uniti ha mostrato un minor numero di morti cardiache improvvise dovute ad ARVD negli atleti competitivi. Le stime attuali suggeriscono che l'ARVD rappresenta circa il 6% delle morti improvvise negli atleti.

Anomalie dell'arteria coronaria

Le anomalie dell'arteria coronaria si riferiscono a un gruppo eterogeneo di condizioni che includono un'origine o un decorso anormale di una qualsiasi delle tre arterie coronarie epicardiche. La prevalenza delle anomalie coronariche varia dall'1% all'8%. È la seconda causa più comune di morte cardiaca improvvisa riscontrata negli atleti dopo la HCM39 e rappresenta il 12–14% dei casi.

La sindrome del QT lungo (LQTS) è una canalopatia cardiaca ereditaria associata a morte cardiaca improvvisa. La prevalenza della LQTS nella popolazione generale è di circa uno nel 2000, sebbene la LQTS rappresenti il ​​5,3% delle morti improvvise negli atleti.

Sindrome di preeccitazione

Gli atleti con sincope possono avere evidenza di preeccitazione ventricolare all'ECG, caratterizzata da un breve intervallo PR e un'onda delta nella porzione iniziale del complesso QRS. L'anomalia dell'ECG è dovuta ad un gruppo di fibre elettriche che si uniscono all'atrio e al ventricolo, spesso capaci di una conduzione estremamente rapida. Fu descritta per la prima volta nel 1930 e solo 40 anni dopo fu riconosciuto il rischio di morte cardiaca improvvisa dovuto alla conduzione rapida attraverso la via accessoria. Il WPW rappresenta circa il 4% degli arresti cardiaci improvvisi negli atleti, anche se si ritiene che sia sottorappresentato in quanto è difficile diagnosticare la preeccitazione ventricolare nei casi post-mortem in cui l'arresto cardiaco improvviso rappresenta la presentazione iniziale. Sembra che il rischio di arresto cardiaco improvviso essere più elevato nei maschi e nei soggetti di età inferiore ai 18 anni. Alcuni pazienti hanno avuto arresto cardiaco improvviso durante l'esercizio. Molti pazienti tipicamente presentano sintomi premonitori prima dell'aritmia maligna.

Tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica

La tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT) è una canalopatia ereditaria molto rara caratterizzata da tachicardia ventricolare che si verifica durante l'esercizio o una forte emozione. I pazienti hanno tipicamente un ECG a riposo normale, un cuore strutturalmente normale e un'aritmia ventricolare bidirezionale o polimorfica riproducibile che si verifica durante test da sforzo o con stress emotivo. C'è spesso una storia familiare di sincope o morte cardiaca improvvisa. È noto che la mutazione nei geni che codificano per RYR2 o CASQ2 causa TVPC. La terapia comprende beta-bloccanti, bloccanti dei canali del calcio o flecainide e spesso il posizionamento di un ICD o altre terapie chirurgiche. Le linee guida AHA del 2015 raccomandano la restrizione dagli sport agonistici per CPVT precedentemente sintomatico o asintomatico, anche se recenti studi più piccoli non mostrano alcuna differenza negli eventi tariffe con o senza partecipazione sportiva.

La sindrome di Brugada è una condizione rara originariamente descritta in otto pazienti con episodi ricorrenti di morte improvvisa, tutti con BBD e persistente sopra-slivellamento del segmento ST. Sono state identificate anomalie nei canali del sodio nel tratto di efflusso del ventricolo destro, da qui i tipici risultati dell'ECG in le derivazioni precordiali giuste. Talvolta il risultato dell'ECG può essere trovato spostando le derivazioni ECG V1 e V2 lungo un interspazio. È stata descritta una forma genetica associata al gene SCN5A con un modello di trasmissione autosomica dominante, ma altri geni sono stati identificati con la sindrome di Brugada e la loro associazione con eventi cardiaci resta da determinare. Alcuni casi sembrano acquisiti. I fattori noti che amplificano le anomalie dell'ECG sono alcuni farmaci e la febbre. Si stima che l'incidenza annuale di arresto cardiaco sia dello 0,5% nei pazienti senza ICD.

Coronaropatia

La malattia coronarica dovrebbe essere inserita nella diagnosi differenziale anche negli atleti che presentano sincope, in particolare sincope da sforzo, e soprattutto se di età superiore a 40 anni o negli atleti con una storia familiare di CAD prematura o ipercolesterolemia familiare. Altri fattori di rischio includono storia di fumo, sesso maschile e ipercolesterolemia. Una parte importante della valutazione della sincope da sforzo comprende il test da sforzo, in genere con l'imaging per migliorare l'individuazione dell'ischemia cardiaca. Altre cause di sincope da sforzo potrebbero includere aritmie cardiache o un calo della pressione sanguigna che potrebbe indicare una disfunzione cardiaca. La CCTA svolge un ruolo importante nella diagnosi e, se necessario, nell'angiografia coronarica. Se viene identificata un'ischemia miocardica inducibile, devono essere prese in considerazione l'angiografia coronarica e il PCI, se indicato. Si raccomanda la restrizione sportiva dopo PCI o dopo sindrome coronarica acuta almeno per i primi tre mesi. Durante questo periodo, un programma di esercizi graduale nel contesto di un programma strutturato di riabilitazione cardiaca gioca un ruolo importante nel ritorno sicuro ai livelli precedenti di esercizio. Dopo tre mesi, si consiglia di prendere in considerazione un test da sforzo prima di tornare alle competizioni sportive ad alta intensità. Sono necessari un attento monitoraggio dei sintomi durante l'esercizio fisico e una valutazione periodica con l'imaging per prevenire ulteriori eventi oltre al rispetto dei farmaci. Per i pazienti sottoposti a PCI in terapia antipiastrinica doppia, può essere necessaria la restrizione degli sport di contatto per prevenire qualsiasi sanguinamento maggiore.