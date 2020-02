Simeticone - Dimeticone: Cos'è e A Cosa Serve

A Cosa Serve Per cosa si Usa il Simeticone? Come accennato, il simeticone (dimeticone attivato) viene indicato in caso di meteorismo, aerofagia e flatulenza in quanto favorisce l'eliminazione dei gas che si formano a livello intestinale. Può essere utilizzato sia in adulti che, al giusto dosaggio e nell'idonea forma farmaceutica, in bambini. Allo stesso tempo, il simeticone può essere impiegato per eliminare aria e gas dall'intestino in vista di procedure mediche od esami che richiedono un intestino pulito, quali ad esempio esami radiografici, esami ecografici, gastroscopie, ecc.

Come si Usa Come si Assume il Simeticone? Il simeticone è disponibile in diverse forme farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale, quali compresse masticabili, polvere e granulato per soluzione orale, sospensione orale, gocce orali, capsule rigide e compresse. Dose, modo e tempo di somministrazione possono variare in funzione del tipo di medicinale preso in considerazione, a seconda del motivo per cui è necessaria l'assunzione del simeticone e in funzione dell'età del paziente. Per tale ragione, si consiglia di far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del farmaco che si deve assumere e alle indicazioni fornite dal medico.

Meccanismo d'azione Come Agisce il Simeticone? Come Agisce il Simeticone? Il dimeticone è un polimero inerte che viene attivato mediante aggiunta di biossido di silice (dimeticone attivato). Shutterstock Struttura Chimica generale del Polidimetilsilossano Più precisamente, dal punto di vista chimico, si tratta di un polidimetilsilossano attivato meglio noto come simeticone. L'aggiunta dell'ossido di silice, infatti, aumenta il potere antischiuma del composto, rendendolo più efficace nell'eliminare gas e aria. Il meccanismo d'azione mediante il quale il simeticone esercita la sua azione è esclusivamente di tipo fisico in quanto esso è in grado di abbassare la tensione superficiale; questa proprietà fa sì che le bolle di gas e aria presenti nel tratto intestinale confluiscano, formando gas libero che viene poi facilmente eliminato.

Interazioni Il Simeticone può interferire con l'azione di altri farmaci? Al momento non sono note interazioni particolari fra il simeticone ed altri farmaci. Nonostante ciò, qualora si stiano seguendo altre terapie farmacologiche o si stiano assumendo, siano stati recentemente assunti o si voglia assumere qualsiasi altro farmaco o prodotto, è necessario informarne il medico prima di assumere il simeticone. A questo proposito, si segnala che l'assunzione concomitante di simeticone e di lassativi a base di oli minerali (paraffina) non deve essere effettuata in quanto la combinazione di tali farmaci ne riduce l'efficacia.

Uso in Gravidanza e Allattamento Il Simeticone può essere usato dalle Gestanti e dalle Madri che Allattano al Seno? Il simeticone è generalmente controindicato in gravidanza e l'impiego durante l'allattamento - anche se non espressamente controindicato - è solitamente sconsigliato. Ad ogni modo, le gestanti e le madri che allattano al seno devono sempre chiedere il parere del proprio medico e/o del proprio ginecologo prima di assumere qualsivoglia tipo di medicinale (sia esso a base di simeticone o a base di qualsiasi altro principio attivo), anche se si tratta di farmaci da banco o comunque acquistabili senza obbligo di presentazione di ricetta medica.

Effetti Indesiderati Il Simeticone può causare Effetti Collaterali? Così come qualsiasi altro principio attivo, anche il simeticone può dare origine ad effetti collaterali, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. In linea generale, il simeticone sembra essere ben tollerato sia dai pazienti adulti che dai pazienti in età pediatrica, anche se non si può escludere in nessun caso la comparsa di effetti indesiderati. Nel dettaglio, durante l'assunzione di medicinali contenenti simeticone potrebbero manifestarsi i seguenti effetti non voluti che, tuttavia, risultano essere non comuni: Dolore addominale;

Diarrea;

Nausea e/o vomito;

Occlusione intestinale. Più raramente il simeticone può anche dare origine a reazioni allergiche in individui sensibili.

Controindicazioni Quando Il Simeticone NON deve essere usato? Il simeticone non deve essere utilizzato in caso di allergia nota allo stesso principio attivo e/o ad uno o più degli altri componenti (principi attivi ed eccipienti) del medicinale a base di simeticone che si deve assumere. Oltre a ciò, come già anticipato, l'utilizzo del simeticone è generalmente controindicato anche durante la gravidanza.