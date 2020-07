Sildenafil: A Cosa Serve, Perché e Quando si Assume

I medicinali contenenti sildenafil indicati nel trattamento dell'ipertensione polmonare sono disponibili in forma di compresse rivestite, soluzione iniettabile e polvere per sospensione orale. Per essere venduti, tali medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti); si tratta comunque di farmaci di fascia A , per questo motivo, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema sanitario Nazionale (SSN). Precisiamo, tuttavia, che i medicinali per uso parenterale a base di sildenafil sono farmaci ospedalieri esitabili in farmacia ( fascia H ).

I medicinali a base di sildenafil impiegati per il trattamento della disfunzione erettile sono disponibili in forma di film orodispersibili, compresse rivestite, compresse orodispersibili e compresse masticabili. Per essere dispensati, questi medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ed essendo la maggior parte di essi classificata come farmaci di fascia C , il loro costo è a totale carico del cittadino.

Il sildenafil è molto conosciuto per il suo impiego contro la disfunzione erettile , tanto che nel linguaggio comune, spesso e volentieri, il principio attivo viene chiamato con il nome commerciale di uno dei più famosi medicinali che lo contiene: il Viagra ®. Tuttavia, forse non tutti sanno che il sildenafil trova impiego anche nel trattamento dell' ipertensione polmonare .

Inoltre, durante l'assunzione di sildenafil per il trattamento dell'ipertensione polmonare, sono state segnalate erezioni prolungate e talvolta dolorose. Se si dovesse verificare un' erezione che si prolunga per oltre 4 ore , è necessario interrompere l'assunzione del sildenafil e contattare immediatamente il medico .

Il sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile può essere assunto con o senza cibo , benché il principio attivo possa necessitare di più tempo per agire se preso dopo un pasto abbondante. Inoltre, poiché l'assunzione di alcol può ridurre la capacità di avere un'erezione , è consigliabile evitare di bere quantità eccessive di alcol al fine di ottenere il massimo beneficio dall'assunzione del sildenafil.

Ad ogni modo, prima di iniziare ad assumere il sildenafil per qualsiasi tipo d'indicazione terapeutica, è molto importante informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici .

Prima di assumere il sildenafil per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare, inoltre, è bene informare il medico anche nel caso in cui si stiano assumendo:

In caso di assunzione di dosi eccessive di sildenafil può verificarsi un aumento degli effetti indesiderati e/o un peggioramento della gravità degli stessi. Per tale ragione, in caso di sovradosaggio da sildenafil - accertato o presunto - è necessario contattare immediatamente il medico.

Il trattamento con sildenafil per l'ipertensione polmonare deve essere interrotto e il medico subito contattato se si manifestano i seguenti effetti indesiderati, la cui frequenza non è tuttavia nota:

Di seguito elencheremo solamente alcuni dei principali effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile e per il trattamento dell'ipertensione polmonare. Per informazioni più dettagliate e specifiche, si rimanda all' attenta lettura del foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere .

Il sildenafil, come del resto qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Dal momento che la PDE5 è responsabile della degradazione del GMPc, quando la via NO/cGMP viene attivata - come avviene durante la stimolazione sessuale - l'inibizione della fosfodiesterasi di tipo 5 da parte del sildenafil induce un aumento dei livelli di GMP ciclico nei corpi cavernosi del pene permettendo quindi il verificarsi dell'erezione.

Dosaggio e Modo d'uso

Quando e Quanto Sildenafil assumere

Il sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile è disponibile all'interno di medicinali per uso orale (film orodispersibile, compresse rivestite e orodispersibili, compresse masticabili); mentre per il trattamento dell'ipertensione polmonare, il sildenafil è disponibile all'interno di medicinali per uso orale (compresse rivestite, polvere per sospensione orale) e per uso parenterale (soluzione iniettabile).

Il tipo di medicinale da impiegare varia in funzione dell'indicazione terapeutica per cui l'uso del sildenafil è necessario. La posologia verrà stabilita dal medico per ciascun paziente (per quel che riguarda l'uso del sildenafil nel trattamento dell'ipertensione polmonare, le dosi possono variare anche in funzione dell'età del paziente), pertanto, è importante attenersi alle indicazioni da esso fornite.

Per quanto riguarda il corretto modo d'uso dei diversi tipi di medicinali a base di sildenafil, si consiglia ancora una volta di seguire le indicazioni del medico e di seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di sildenafil che si deve impiegare.

Il sildenafil per via parenterale usato nel trattamento dell'ipertensione polmonare deve essere somministrato per via endovenosa solo da un medico o da un infermiere.