Cos'è il sildenafil? Il sildenafil è un principio attivo appartenente al gruppo degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Il sildenafil è molto conosciuto per il suo impiego contro la disfunzione erettile, tanto che nel linguaggio comune, spesso e volentieri, il principio attivo viene chiamato con il nome commerciale di uno dei più famosi medicinali che lo contiene: il Viagra®. Tuttavia, forse non tutti sanno che il sildenafil trova impiego anche nel trattamento dell'ipertensione polmonare. I medicinali contenenti sildenafil indicati nel trattamento dell'ipertensione polmonare sono disponibili in forma di compresse rivestite, soluzione iniettabile e polvere per sospensione orale. Per essere venduti, tali medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti); si tratta comunque di farmaci di fascia A, per questo motivo, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema sanitario Nazionale (SSN). Precisiamo, tuttavia, che i medicinali per uso parenterale a base di sildenafil sono farmaci ospedalieri esitabili in farmacia (fascia H). I medicinali a base di sildenafil impiegati per il trattamento della disfunzione erettile sono disponibili in forma di film orodispersibili, sospensione orale, compresse rivestite, compresse orodispersibili e compresse masticabili. Per essere dispensati, questi medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ed essendo la maggior parte di essi classificata come farmaci di fascia C, il loro costo è a totale carico del cittadino. Il sildenafil, pertanto, NON può essere acquistato senza la presentazione di un'apposita ricetta medica rilasciata dal medico. Dove si compra il sildenafil per la disfunzione erettile? Oltre a chiedersi se il sildenafil possa essere o meno acquistato senza ricetta medica, molte persone si chiedono anche dove poter acquistare questo tipo di farmaco per il trattamento della disfunzione erettile. In questo senso, una domanda molto comune è: dove comprare il sildenafil online? La risposta è semplice: non si può. Difatti, il sildenafil è un farmaco che può essere distribuito e venduto solo ed esclusivamente nelle farmacie dietro presentazione di apposita ricetta medica. Esempi di medicinali contenenti sildenafil Azurvig®

Balcoga®

Blugral®

Granpidam®

Mendie®

Mysildecard®

Prelud®

Prescofil®

Rabestrom®

Revatio®

Revenant®

Sildenafil Actavis®

Sildenafil DOC®

Sildenafil Ratiopharm®

Sildenafil Teva®

Siler®

Viagra®

Vizarsin®

Zakfil® Shutterstock Sildenafil - Struttura Chimica

A cosa serve sildenafil? Indicazioni terapeutiche del sildenafil: per cosa si usa? Come accennato, il sildenafil può essere utilizzato - agli opportuni dosaggi - nel trattamento di disturbi del tutto diversi fra loro. Più nel dettaglio, il principio attivo è indicato nel: Trattamento della disfunzione erettile (impotenza) negli uomini;

(impotenza) negli uomini; Trattamento di adulti, bambini e adolescenti da 1 a 17 anni di età con ipertensione arteriosa polmonare.

Sildenafil meccanismo d'azione: come Agisce? Come funziona il sildenafil? Qual è il suo meccanismo d'azione? Il sildenafil espleta la sua azione terapeutica mediante una potente azione inibitrice della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Si tratta di un enzima responsabile della degradazione di GMP ciclico (guanosin monofosfato ciclico o GMPc), composto implicato nel rilassamento della muscolatura liscia. Il processo che porta all'erezione prevede il rilascio di ossido di azoto (NO) nei corpi cavernosi del pene durante la stimolazione sessuale. L'ossido di azoto attiva l'enzima guanilato ciclasi che, a sua volta, induce un aumento dei livelli di GMP ciclico cui consegue il rilassamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi del pene che consente l'afflusso di sangue e l'erezione. Dal momento che la PDE5 è responsabile della degradazione del GMPc, quando la via NO/cGMP viene attivata - come avviene durante la stimolazione sessuale - l'inibizione della fosfodiesterasi di tipo 5 da parte del sildenafil induce un aumento dei livelli di GMP ciclico nei corpi cavernosi del pene permettendo quindi il verificarsi dell'erezione. La fosfodiesterasi 5, tuttavia, non è presente solo a livello del pene, ma anche a livello della muscolatura liscia dei vasi sanguigni polmonari. Inibendo tale enzima a livello dei polmoni, pertanto, l'incremento dei livelli di GMP ciclico induce un rilassamento vasale che permette di contrastare l'ipertensione polmonare.

Come e quando si assume il sildenafil? Il sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile è disponibile all'interno di medicinali per uso orale (film orodispersibile, compresse rivestite e orodispersibili, compresse masticabili, sospensione orale); mentre per il trattamento dell'ipertensione polmonare, il sildenafil è disponibile all'interno di medicinali per uso orale (compresse rivestite, polvere per sospensione orale) e per uso parenterale (soluzione iniettabile). Il tipo di medicinale da impiegare varia in funzione dell'indicazione terapeutica per cui l'uso del sildenafil è necessario. La posologia verrà stabilita dal medico per ciascun paziente (per quel che riguarda l'uso del sildenafil nel trattamento dell'ipertensione polmonare, le dosi possono variare anche in funzione dell'età del paziente), pertanto, è importante attenersi alle indicazioni da esso fornite. Per quanto riguarda il corretto modo d'uso dei diversi tipi di medicinali a base di sildenafil, si consiglia ancora una volta di seguire le indicazioni del medico e di seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di sildenafil che si deve impiegare. Il sildenafil per via parenterale usato nel trattamento dell'ipertensione polmonare deve essere somministrato per via endovenosa solo da un medico o da un infermiere. Quando si assume e dopo quanto fa effetto il sildenafil per la disfunzione erettile? Il sildenafil deve essere assunto circa un'ora prima del previsto rapporto sessuale. Difatti, il farmaco viene assorbito rapidamente e raggiunge la sua concentrazione plasmatica massima entro 30-120 minuti circa, quindi, in media 60 minuti. L'effetto, pertanto, si instaura indicativamente entro questi lassi di tempo indicati. Ricordiamo, tuttavia, che affinché si verifichi l'erezione, è necessario che via sia una stimolazione sessuale. Il sildenafil per la disfunzione erettile NON deve essere assunto più di una volta al giorno .

Uso in gravidanza e allattamento Il sildenafil può essere usato dalle gestanti e dalle madri che allattano al seno? I medicinali contenenti sildenafil indicati nel trattamento della disfunzione erettile NON devono essere utilizzati dalle donne, siano esse in gravidanza o meno e stiano allattando al seno oppure no. I medicinali contenenti sildenafil indicati per il trattamento dell'ipertensione polmonare non devono essere usati dalle donne in gravidanza a meno che il medico non lo ritenga assolutamente indispensabile. Il principio attivo, inoltre, viene escreto nel latte materno anche se in piccole quantità tali da non sembrare dannose per il bambino. Ad ogni modo, sarà il medico a stabilire se le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno possono o meno assumere il sildenafil per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. Ricordiamo, infine, che il principio attivo non deve essere somministrato a donne in età fertile a meno che non utilizzino metodi contraccettivi adeguati. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al proprio ginecologo.