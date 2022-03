Sigaretta Elettronica: tutti i rischi dello svapare

Il fumo da sigaretta elettronica può determinare l'alterazione di geni e favorire il rischio di insorgenza di alcune patologie, incluso il cancro. Ad evidenziarlo, un gruppo di studiosi americani che, per la prima volta in assoluto, hanno condotto una ricerca sugli effetti biologici dell'utilizzo di sigarette elettroniche considerando anche una precedente dipendenza dalle sigarette tradizionali, e quindi dal fumo di tabacco. Studiare gli effetti biologici delle sigarette elettroniche non è assai semplice perché in molti casi ci si trova ad avere un campione di "dual user", ossia soggetti che sono soliti alternare fumo da sigarette elettroniche e sigarette tradizionali. Spesso, quando si fumano entrambe e si manifestano patologie correlate, queste ultime vengono attribuite al solo consumo di tabacco tradizionale.

Sigaretta elettronica: cos'è e come funziona

La sigaretta elettronica (o anche detta e-cigarette o e-cig) è un dispositivo progettato per simulare e sostituire il tradizionale fumo del tabacco come sigarette, sigari, e pipe. Le componenti comuni della sigaretta elettronica includono: una soluzione liquida, una cartuccia, un atomizzatore (vaporizzatore e cartomizzatore) e una fonte di alimentazione (batteria ricaricabile e circuito elettronico interno). La quantità di nicotina può variare, da 6 e 24 mg secondo i dispositivi in commercio, ma viene sempre miscelata in una solizione liquida che contiene acqua, glicole propilenico, glicerolo e altre sostanze chimiche, e l'aroma, che può essere di tabacco (e simulare la sigaretta) oppure fragola, menta, vaniglia, cioccolato, frutta ecc.). Esistono cigarette elettroniche prive di nicotina, che si usano soltanto per inalare vapore aromatizzato.

Come funzionano le sigarette elettroniche. L'atomizzatore riscalda la soluzione liquida (con o senza nicotina in percentuali variabili), aromi ed altri prodotti chimici. Il calore trasforma il liquido in vapore che viene inalato. Con l'uso della sigaretta elettronica non c'è combustione, quindi nessuna produzione di catrame, idrocarburi policiclici aromatici.