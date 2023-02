Shock Anafilattico (Anafilassi): cos’è? Sintomi iniziali e cosa fare subito

Le allergie si verificano quando il sistema immunitario produce una reazione difensiva esagerata, inappropriata e dannosa contro una sostanza estranea percepita come dannosa , anche se apparentemente innocua per l'organismo: parliamo del cosiddetto allergene , capace di "sensibilizzare" soggetti geneticamente predisposti. Dopo il contatto, l'inalazione e/o l'esposizione all'allergene, il sistema immunitario reagisce inducendo un processo infiammatorio , che vede l'intervento delle immunoglobuline di classe E (IgE) e di mediatori chimici dell'infiammazione : istamina , prostaglandine , leucotrieni , bradichinina e altri ancora. Queste sostanze agiscono provocando un processo flogistico: dilatano i vasi capillari e richiamano particolari cellule di difesa dal sangue e dai tessuti, che partecipano alla reazione. Il risultato finale è l'induzione dei sintomi tipici dell'allergia .

Ad esempio, se una persona è allergica al veleno delle api, dopo la sensibilizzazione iniziale (prima puntura della sua vita), ogni qualvolta entrerà in contatto col veleno dell'insetto correrà un certo pericolo di subire uno shock anafilattico. Tale rischio dipende dalle condizioni individuali (grado e tipo di ipersensibilità), dalla via di inoculazione (cute, tratto gastrointestinale, vie aeree o sangue ), dalla quantità di allergene e dalla velocità di somministrazione .

Lo shock anafilattico è una reazione allergica severa, a rapido esordio e potenzialmente letale , che può manifestarsi quando un soggetto sensibilizzato verso un allergene entra nuovamente in contatto con esso. Questo tipo di risposta coinvolge numerosi organi e apparati (apparato cardiovascolare, cute, sistema gastrointestinale, apparato respiratorio), con conseguente scompenso funzionale . Per questo motivo, la shock anafilattico può mettere a rischio la vita del paziente.

Non sempre un'allergia produce anafilassi: lo shock anafilattico è una reazione allergica particolarmente severa, che si manifesta solamente in alcune circostanze. In particolare, le reazioni anafilattiche sono causate dalla penetrazione di allergeni nel torrente circolatorio : questo può provocare una diffusa attivazione dei mastociti del tessuto connettivo associato ai vasi sanguigni . Ciò provoca sia un incremento della permeabilità vascolare, sia una diffusa contrazione della muscolatura liscia . La fuoriuscita di fluidi dal sangue determina una drastica caduta della pressione ematica e un rigonfiamento dei tessuti connettivi. Il rischio maggiore è rappresentato dalla costrizione delle vie aeree e all' edema dell' epiglottide .

Anafilassi e shock anafilattico sono termini utilizzati in modo interscambiabile; in realtà, l' anafilassi indica una reazione d'ipersensibilità scatenata da allergeni presenti nel sangue, di cui lo shock anafilattico è la conseguenza, una brusca caduta di pressione dovuta al coinvolgimento dell' apparato cardiocircolatorio .

Shock Anafilattico: Sintomi

Come si riconosce uno Shock Anafilattico?

Sapere riconoscere prontamente i sintomi di uno shock anafilattico risulta essenziale per arrestare l'innesco di una cascata di eventi emodinamici che possono portare al decesso del paziente.

Il quadro sintomatologico associato allo shock anafilattico, complesso e multiforme, passa generalmente attraverso una serie di manifestazioni di gravità crescente.

Primi sintomi dello Shock Anafilattico

Prodromi dello shock anafilattico sono:

Segnali di emergenza

Brusco calo pressorio e tachicardia

Angioedemadelle vie aeree superiori → broncospasmo e importanti difficoltà respiratorie, tachipnea con respirazione superficiale (ipocapnia); possono comparire sintomi enterici (dolori addominali, nausea e vomito) e si apprezza una reazione cutanea generalizzata (arrossamento e prurito diffuso);

→ broncospasmo e importanti difficoltà respiratorie, tachipnea con respirazione superficiale (ipocapnia); possono comparire sintomi enterici (dolori addominali, nausea e vomito) e si apprezza una reazione cutanea generalizzata (arrossamento e prurito diffuso); Cianosi (colorazione bluastra della cute) e marcata sensazione di soffocamento ;

(colorazione bluastra della cute) e marcata sensazione di ; Collasso circolatorio, perdita di coscienza e convulsioni.

Possibili conseguenze della Shock Anafilattico

L'insieme di questa catena di eventi può condurre al coma e alla morte che sopraggiunge in seguito all'asfissia, alla grave ipossia o per arresto cardiocircolatorio legato all'ipotensione severa.

Quanto velocemente insorge uno Shock Anafilattico?

La comparsa dei sintomi tipici dello shock anafilattico segue l'esposizione all'allergene di un tempo variabile da pochi secondi ad oltre un'ora (intervallo medio inferiore ai 10 minuti), subendo in tal senso l'influenza di diversi fattori, come la struttura e la via di introduzione dell'antigene (orale, inalatoria, endovenosa...). Nelle forme ad esordio rapido, per esempio, lo shock anafilattico compare in maniera brusca, scorporato dai prodromi appena elencati.

Dal momento che soltanto una terapia tempestiva ed adeguata può riportare progressivamente alla normalità i parametri vitali ed il quadro clinico, la prognosi è tanto più grave quanto più breve è il tempo che intercorre tra l'esposizione all'allergene e la comparsa del quadro clinico tipico dello shock anafilattico. Inoltre, è noto come la gravità della reazione allergica sia inversamente proporzionale al tempo di insorgenza, anche se in alcuni casi una sintomatologia grave può manifestarsi a distanza di alcune ore.