Cause dello Shock Anafilattico: quali sono? Fattori scatenanti e chi è più a rischio

Reazioni anafilattoidi Le forme allergiche di natura alimentare non vanno confuse con le semplici intolleranze. Ad esempio, una persona intollerante al lattosio può manifestare sintomi come diarrea, flatulenza e crampi addominali quando beve del latte, ma per nessun motivo correrà il rischio di subire uno shock anafilattico (a meno che non sia allo stesso tempo allergica a questo alimento). L'assunzione di particolari cibi (gamberetti, fragole ecc.), specie se scaduti, può comunque provocare reazioni anafilattoidi (o pseudoallergiche), così chiamate perché: prive dell'interessamento immunitario (patogenesi non IgE mediata), ma caratterizzate da sintomi del tutto simili al quadro anafilattico. La reazione anafilattoide è legata al grado di ipersensibilità individuale nei confronti di particolari sostanze alimentari - vedi amine biogene - in grado di favorire il rilascio dei stessi mediatori vasoattivi liberati nel corso delle reazioni allergiche vere e proprie (IgE-mediate). Le reazioni anafilattoidi non richiedono una precedente esposizione a un allergene, ma il decorso clinico e il trattamento sono identici a quelli dell'anafilassi.