Sfregamento delle Cosce: Cos’è? Cause, Rimedi e Prevenzione

L' umidità e il sudore contribuiscono in modo determinante all'irritazione che accompagna lo sfregamento delle cosce che, di solito, deriva da movimenti ripetitivi . Altro fattore che può predisporre al problema è una barriera cutanea non ottimale e/o compromessa .

Nei mesi estivi, lo sfregamento dell'interno coscia può verificarsi durante una semplice passeggiata, soprattutto se s'indossano indumenti come vestiti, gonne o pantaloncini. A prescindere dal caldo, si tratta di un effetto collaterale noto a chi pratica sport . I runner o i ciclisti , per esempio, sanno quanto lo sfregamento delle cosce possa creare discomfort.

Hanno una composizione al 95% Cotone e al 5% Elastan. Sono disponibili varie taglie e coppie di colori. Si possono lavare in lavatrice e non vanno stirate.

Le mutante Iris e Lilly sono una soluzione ideale per lo sfregamento delle cosce per utilizzare gonne e vestiti d'estate.

Altra opzione molto valida consiste nell'indossare pantaloncini in cotone elasticizzato : non solo sono efficaci nel prevenire lo sfregamento tre le cosce, ma risultano molto confortevoli nel quotidiano e possono essere utilizzati tranquillamente sotto i vestiti. In alternativa, sono disponibili delle fasce antisfregamento appositamente destinate ad evitare l'attrito sulle cosce: queste bandellette sono autoreggenti e vanno posizionate esattamente in corrispondenza della zona che sfrega.

Per quanto riguarda lo sport , l'American Academy of Dermatology raccomanda di scegliere materiali tecnici che assorbano l'umidità durante l'attività fisica ed evitare vestiti di cotone : quest'ultima indicazione può sembrare un controsenso, ma, trattenendo sudore e umidità, anche questa fibra naturale può causare attrito e sfregamento.

Per prevenire lo sfregamento delle cosce è consigliabile indossare indumenti che si adattino al corpo, evitando vestiti attillati e realizzati con tessuti sintetici , poiché possono strofinare e sfregare la pelle. Soprattutto nei mesi estivi, meglio quindi indossare abiti che siano confortevoli e traspiranti , cioè che evitino l'accumulo di sudore sulla pelle e favoriscano l'evaporazione dell'umidità. Inoltre, gli indumenti devono vestire correttamente: troppo tessuto può muoversi e causare attrito, mentre abiti stretti possono irritare ulteriormente la zona. Per ridurre lo sfregamento, poi, è possibile optare, quando possibile, per vestiti senza cuciture prominenti nell'interno coscia .

Queste fasce anti sfregamento sono disponibili in 6 taglie, oltre 10 colori e varianti di design, per ogni situazione o esigenza di moda

Possono essere indossate sotto abiti e gonne, usate come accessorio di moda con pantaloncini, e anche durante la pratica sportiva.

Il pizzo elasticizzato di alta qualità è confortevole e delicatamente realizzato con l'82% di nylon e il 18% di spandex, rimane in posizione grazie a due file di silicone antiscivolo.

Le fasce anti sfregamento Sesto Senso sono realizzate in pizzo. Hanno un design sexy ed elegante con ricami comodi e belli.Possono essere indossate sotto qualsiasi tipo di abbigliamento, anche per le occasioni speciali, perchè sono eleganti ma pratiche o per le attività sportive.

Dispongono di cinturini antiscivolo ed elastici che impediscono lo sfregamento e il bruciore delle cosce e sono realizzate in poliammide al 90% e in elastan al 10%

Il nastro di silicone può essere incollato perfettamente sulla coscia; non rotolano o non si muovono.

I pantaloncini Tuopuda levigano le curve evitando che le gambe si sfreghino sotto i vestiti. Con rifiniture in pizzo, questi pantaloncini possono proteggere la pelle e offrire una sensazione di comfort . Sono realizzate in tessuto morbido, traspirante, leggero, liscio.

Sono perfetti per essere indossati sotto abiti, jeans, tuniche, gonne per aiutare a prevenire la sudorazione della coscia, mantenersi fresche e asciutte tutto il giorno.

2) Gel e creme anti sfregamento cosce

Una volta eliminati gli indumenti o altri elementi esterni che potrebbero causare sfregamento, è possibile trattare le aree vulnerabili con un prodotto specificamente progettato per prevenire questo fenomeno. Per proteggere le irritazioni dell'interno coscia, infatti, un rimedio molto efficace consiste nell'applicare spray, gel o creme antisfregamento, appositamente formulate per ridurre l'attrito cutaneo. Queste formulazioni garantiscono, al contempo, un effetto barriera di lunga durata, che previene ulteriori danni a carico della pelle. A tal proposito, un altro modo per prevenire lo sfregamento dello cosce è fornire alla pelle uno strato aggiuntivo di protezione con l'aiuto di una crema barriera. Nelle aree soggette a irritazione, questa può contribuire a far scivolare la pelle piuttosto che predisporre all'attrito. Per quanto riguarda gli ingredienti specifici per aiutare a formare una barriera protettiva sulla pelle, sono da ricercare lanolina, ossido di zinco, cere e dimeticone.

Questo gel è indicato per prevenire e ridurre l'attrito cutaneo. Protegge la pelle e previene le irritazioni da sfregamento. Grazie alla sua formulazione crea una barriera protettiva trasparente che riduce l'attrito cutaneo pur consentendo la fisiologica respirazione della pelle.

Non unge e non macchia. È dermatologicamente testato per pelli sensibili, senza profumo, coloranti e conservanti.

Aquafora protegge la pelle e allevia le irritazioni: È consigliato per la pelle particolarmente secca, ha proprietà idratanti grazie al pantenolo e al glicerolo.

La pomata antisfregamento cosce AXLETIC Anti-Chafe Cream crea un sottile strato protettivo sulla pelle che permette di prevenire irritazioni e arrossamenti causati da sfregamenti della pelle.

La crema anti sfregamento cosce ideata da AXLETIC ha una formula attiva a base di ingredienti naturali dalle importanti proprietà lenitive e protettive per la pelle, come l'aloe vera gel, la vitamina B5, il burro di karitè e l'olio di cocco.

Questo spray allevia e previene le irritazioni da sfregamento e crea una setosa barriera protettiva. Si può usare durante lo sport e in tutte quelle occasioni in cui la pelle può essere soggetta a sfregamenti e quindi arrossamenti e abrasioni.

Richiede diverse applicazioni ma la confezione è piccola ed è pratica da portare con sè.

3) Pelle fresca e asciutta

Poiché sudore e umidità in eccesso possono causare sfregamenti, è essenziale che l'interno coscia rimanga fresco, pulito e asciutto. Oltre a fare la doccia ogni giorno, è possibile tenere una confezione di salviette umidificate nella borsa per "rinfrescare" a zona a cadenza regolare e asportare quanto può predisporre all'attrito.