Sexting: cos’è? Come si fa, regole e rischi

Con qualche accortezza, il sexting può essere un modo per creare tensione sessuale, esplorare le proprie fantasie e sentirsi vicini nel caso di relazioni a lunga distanza; nelle coppie, può essere praticato anche come gioco di complicità .

Nel 2008, i ricercatori della National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy hanno studiato circa 630 giovani adulti (di età compresa tra 20 e 26 anni) e 650 adolescenti (di età compresa tra 13 e 19 anni) per scoprire quale percentuale di loro fosse impegnata nel sexting. Hanno scoperto che il 33% dei giovani adulti e il 20% degli adolescenti hanno ammesso apertamente di aver pubblicato o inviato immagini di se stessi "sessualmente esplicite". Nello stesso gruppo campione, il 38% degli adolescenti e il 58% dei giovani adulti hanno ammesso apertamente di aver inviato o pubblicato "messaggi sessualmente allusivi" (nel caso si volesse approfondire, ecco il riferimento: "The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy." Sex and Tech (2008). Web. 12 May 2014).

Anche i partner sessualmente attivi nelle relazioni a distanza o che sono temporaneamente lontani l'uno dall'altro possono trovare molto attraente il sexting. In effetti, c'è chi ritiene che il sexting rientri tra i modi migliori per sopravvivere a una relazione a distanza, e molte altre fonti la suggeriscono come strategia nelle relazioni a distanza per "mantenere viva la scintilla" tra i periodi dell'essere fisico con un/a partner sessuale.

Per definizione, il sexting utilizza forme di comunicazione elettronica sempre più popolari e gode dei vantaggi di tali modalità di comunicazione. Durante il sexting, il/la sexter (mittente del messaggio sessualmente esplicito), può godere dei benefici della privacy e di un senso di protezione, efficienza e autocontrollo che potrebbero non essere presenti se fosse nella stessa stanza del/la sextee (destinatario del messaggio) e comunicavano faccia a faccia.

Il sexting può essere un modo interessante per cercare di comunicare in modo efficace intenzioni o sentimenti ad un/a partner sessuale.

Per gli adulti, comunicare tramite il sexting può essere un'alternativa per incorporare pratiche diverse nella propria routine sessuale; è nell'interesse di tutti i minori evitare , invece, questa modalità per esplorare la propria sessualità.

Il sexting può essere un modo divertente per ravvivare una relazione o mantenere interazioni sessuali mentre i partner sono costretti a stare lontani per lunghi periodi di tempo (ad esempio, per viaggi di lavoro, vacanze, visite obbligatorie). Questa forma di espressione sessuale è aumentata in termini di prevalenza negli ultimi anni e si prevede che aumenterà ulteriormente.

Queste sono solo alcune idee che possono essere usate nelle conversazioni di sexting, ma è sempre meglio essere genuini e incorporare ricordi personali di entrambi i partner. Importante è anche ricordare che non a tutti piace il sexting e che se il/la partner non è ricettivo/a ai proprio gesti, allora va benissimo!

L'approccio al sexting può sembrare intimidatorio o imbarazzante per paura che il/la partner possa non essere interessato/a. D'altro lato, si potrebbe scoprire il/la tuo partner sta cercando di avviare il sexting, ma non si è sicuri/e su come elaborare una risposta. Fortunatamente, il sexting può essere suddiviso in sei categorie principali o regole base:

Gli emoji possono essere sfruttati quale metodo per fare sexting discreto. Molti emoji hanno un significato sessuale alternativo, con la melanzana che simboleggia un pene e una pesca che simboleggia l' ano o la vagina . Usare gli emoji nei sext è anche un modo divertente per essere creativi, soprattutto se si fa sexting in un luogo pubblico.

Quali sono i rischi?

Possibili conseguenze, rischi e pericoli del Sexting

I problemi fondamentali con il comportamento di sexting sono la fiducia e l'esclusività. Quando viene inviato un messaggio di testo sessualmente esplicito, al destinatario viene quasi sempre chiesto o previsto apertamente di mantenere il messaggio privato. Purtroppo, questa regola viene spesso ignorata.

Uno studio condotto nel 2009 (Hudson, Heather. Factors Affecting Sexting Behaviors Among Selected Undergaduate Students. Diss. Southern Illinois U Carbondale, 2011. Print.) ha rilevato che il 17% degli adolescenti e dei giovani adulti ha ammesso apertamente di condividere, inoltrare o replicare in altro modo un'immagine nuda o semi-nuda inviata loro tramite sext. Di coloro che hanno ammesso di aver condiviso queste foto, il 55% ha ammesso di aver condiviso o inoltrato i messaggi a più di una persona. È qui che sta il pericolo: i sexter, in particolare i sexter adolescenti, tendono a non comprendere la durata della vita, l'accessibilità e la velocità con cui si diffondono le informazioni elettroniche. In situazioni estreme, adolescenti e adulti sono stati accusati di molestie sessuali per aver diffuso messaggi di sesso.

L'invio elettronico di messaggi espliciti crea una registrazione digitale degli eventi che "vivono" nei telefoni e nei computer delle persone. Un sexter può subire gravi danni psicologici quando questi messaggi vengono diffusi: le segnalazioni di giovani che si vergognano, si imbarazzano e si umiliano al punto da suicidarsi dopo la diffusione di un sext sono comuni.

La partecipazione attiva al sexting lascia anche una persona esposta al bullismo sessuale, che si verifica quando la minaccia di divulgazione di sext viene utilizzata per costringere, molestare o umiliare in altro modo un sexter. In una combinazione molto moderna di ricatto ed espressione sessuale informatica, i "bulli del sesso" usano la paura, l'insicurezza e minacce per ottenere ciò che vogliono. Ad esempio, alcuni bulli di sesso tentano di ottenere ingenti somme di denaro da uomini che hanno relazioni extraconiugali.