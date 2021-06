Cos’è Cosa s’intende con Sexsomnia? La sexsomnia (o sonnambulismo sessuale) è un disturbo del sonno, atipico e complesso, caratterizzato dalla messa in atto di comportamenti sessuali, senza consapevolezza o intenzione, durante il riposo notturno. Gli episodi di questo fenomeno originano nel sonno profondo (fase non-REM), quindi si verificano inconsciamente, nonostante le azioni e le verbalizzazioni possano sembrare orientate ad un obiettivo o semi-intenzionali.

Cause Sexsomnia: Quali sono le Cause? Il sonnambulismo sessuale (o sexsomnia) è un disturbo del sonno codificato nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), redatto dall'American Psychiatric Association, come parasonnia. Di solito, gli episodi di sexsomnia si verificano normalmente quando una persona è in una fase di sonno profondo e si risveglia parzialmente, in un modo da innescare un'attività o un comportamento sessuale complesso, rimanendo per lo più addormentato. Un aspetto chiave del sonnambulismo sessuale e di altre parasonnie NREM è che la persona non ha praticamente mai un ricordo dell'episodio quando si sveglia. Per questo motivo, il più delle volte vengono a conoscenza del loro sonnambulismo da un membro della famiglia o da un coinquilino. Un altro elemento comune delle parasonnie NREM è che si verificano tipicamente durante il primo terzo o metà della notte, quando una persona tende a trascorrere una percentuale maggiore di tempo nelle fasi del sonno NREM profondo. Cosa sono le Parasonnie? Le parasonnie sono perturbazioni non patologiche del sonno. Questo gruppo eterogeneo di disturbi è caratterizzato da comportamenti anomali o eventi fisiologici inusuali che si verificano mentre si dorme. In particolare, le parasonnie possono verificarsi: durante l'addormentamento, in prossimità del risveglio o mentre si dorme. Le parasonnie avvengono senza particolari alterazioni dei meccanismi o dei cicli temporali quotidiani del sonno stesso. Per saperne di più, consulta l'articolo dedicato. Le cause esatte della sexsomnia devono ancora essere identificate, ma è stato riscontrato che privazione di sonno, ripetuti risvegli notturni e scarsa igiene del riposo notturno aumentano la probabilità che si verifichino questi episodi. Altri fattori che aumentano le possibilità di manifestare la sexsomnia comprendono: Ansia marcata e stress psicologico;

Alcuni farmaci con effetto sedativo;

Consumo eccessivo di bevande alcoliche;

Condizioni ambientali non confortevoli (camera da letto rumorosa, troppo calda o fredda);

Altre parasonnie concomitanti, come il sonnambulismo.

Sintomi e Conseguenze Sexsomnia: Come si Manifesta? La sexsomnia si presenta in modo diverso da caso a caso; in ogni situazione, si tratta di un disturbo del sonno che non ha nulla a che vedere con i sogni erotici. I comportamenti del sonnambulismo sessuale più comuni includono: gemiti, vocalizzazioni, sonniloquio a carattere erotico, spinte pelviche, masturbazione e altre tipologie di approccio (es. imitazione o tentativo di avere un rapporto, accarezzare o praticare dei preliminari al compagno di letto). Questi comportamenti possono essere diretti verso qualcun altro (un partner o un individuo nelle immediate vicinanze) e, in alcuni casi, gli episodi di sexsomnia sono stati segnalati come dannosi e aggressivi. Una persona che ha a che fare con la sexsomnia si riaddormenterà dopo l'episodio e avrà un'amnesia totale al risveglio. Conseguenze per sé e gli altri Il sonnambulismo sessuale può portare a diverse conseguenze fisiche, come lividi e traumatismi anche a carico dei genitali, oltre ad essere associato ad un significativo peggioramento del sonno e ad un'eccessiva sonnolenza diurna. Alcune azioni durante gli episodi di sexsomnia possono creare imbarazzo: ad esempio, una persona può provare vergogna, senso di colpa e depressione per il comportamento sessualmente esplicito.