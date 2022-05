Perché usare sex toys con un/a partner? Diversamente a quanto si possa pensare, i giocattoli sessuali non sono solo per single: è piuttosto diffuso il malinteso sul fatto che i sex toys siano una cosa da usare prima di avere una relazione stabile o quando il/la partner questo/a è fuori città o, peggio, ricorrervi sia un segno d'insoddisfazione. Shutterstock Partiamo dal presupposto che i giocattoli sessuali fanno cose che gli esseri umani non possono fare (ad esempio, non vibriamo). I sex toys per la coppia consentono di stimolare in un modo che potrebbe non essere possibile con la lingua o le dita. Ciò non significa che i giocattoli sessuali siano un sostituto del contatto tra le persone o rappresentino una minaccia per le relazioni: anche se si usa un'impastatrice per preparare una torta, sono sempre i componenti della coppia ad aggiungere gli ingredienti e finalizzarne la cottura; allo stesso modo, il piacere e il divertimento di usare un sex toy con un/a partner riguarda più il/la partner che il giocattolo in sé. Questo può essere particolarmente vero per le persone che lottano per provare piacere o raggiungere l'orgasmo senza giocattoli, a causa di problemi di sensibilità, disfunzione erettile o altre problematiche. In altre parole, il sex toy va interpretato come uno strumento per aiutare ad accedere al piacere in modo più semplice ed efficiente. Inoltre, rendersi conto che esistono altri modi per stimolarsi reciprocamente può essere davvero liberatorio, oltre ad essere molto divertente.

Perché i sex toys fanno bene alla coppia I sex toys per la coppia possono creare opportunità uniche di piacere e connessione, rendendo l'esperienza soddisfacente ed eccitante. Oltre a "movimentare" la situazione in camera da letto, usare insieme i giocattoli sessuali contribuisce ad evocare versioni più intense delle sensazioni che già piacciono ed aiuta a sentirsi più intimamente connessi al/la proprio/a partner. Inoltre, è stato dimostrato che ke coppie che usano sex toys: Sono più propense ad esplorare nuove forme di intimità;

Mantengono il desiderio sessuale reciproco più a lungo.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di sex toys in coppia? Uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo dei giocattoli sessuali per coppie è che si può esplorare i punti di piacere e le zone erogene di se stessi e del/la partner, per aiutare entrambi a capire cosa eccita l'altra persona. Forse è scontato, ma conoscere il proprio corpo (e come fa sentire bene il sesso) è fondamentale per aumentare l'autostima. Se ciò non bastasse come beneficio, vale la pena riflettere sul fatto che i sex toys per le coppie possono aiutare a colmare l'eventuale divario dell'orgasmo. Non è un segreto, infatti, che gli uomini riferiscano di raggiungere l'orgasmo durante il rapporto coitale con maggiore frequenza e costanza rispetto alle donne nelle relazioni eterosessuali: ciò non si deve tradurre in una semplice accettazione. Molti di questi giocattoli sessuali per coppie si concentrano sulla stimolazione del clitoride, contribuendo a raggiungere molto più facilmente l'orgasmo durante il sesso penetrativo. Per approfondire: Perchè vale la pena non trascurare il clitoride Inoltre, i sex toys contribuiscono a creare un'atmosfera di gioco, complicità, relax e spensieratezza, allentando eventuali tensioni e alleviando l'ansia da prestazione. In pratica: i giocattoli sessuali possono concretamente aiutare l'uomo a prolungare l'erezione e la donna a raggiungere uno o più orgasmi. I giocattoli sessuali in una relazione non sono un sostituto del/la partner, ma sono un'aggiunta, un miglioramento e uno strumento per esplorarsi a vicenda e divertirsi, in modi nuovi ed eccitanti che (forse) non sono sempre possibili o equiparabili. Per farla breve, i sex toys fanno cose che il nostro corpo non può, come pulsare e vibrare; queste sensazioni possono aiutare molte persone ad avere esperienze orgasmiche più coerenti e frequenti.