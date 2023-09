SEU: cos’è la Sindrome Emolitico-Uremica? Cause e sintomi

Cause e fattori di rischio

Cosa provoca la SEU?

La sindrome emolitico-uremica (SEU o HUS, dall'inglese Hemolytic-Uremic Syndrome) colpisce soprattutto bambini, anziani e persone immunodepresse, nei quali induce più frequentemente ad un'insufficienza renale acuta.

In età pediatrica, la maggior parte dei casi di sindrome emolitico-uremica è dovuta ad episodi di colite emorragica acuta indotta da batteri produttori di Shiga tossina come:

Tra le possibili cause vi sono anche le infezioni virali (es. coxsackie virus, influenza, Epstein-Barr, HIV, herpes simplex, norovirus) e quelle fungine (tra cui quella da Aspergillus fumigatus).

La sindrome emolitico-uremica è la causa più importante di insufficienza renale acuta in età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita.

Negli adulti, invece, molti casi sono idiopatici, quindi la SEU compare all'improvviso (forma sporadica) e spontaneamente senza cause evidenti.

Tra le possibili cause note delle varianti secondarie o sporadiche rientrano:

La sindrome emolitico-uremica può manifestarsi anche durante la gravidanza, dove è spesso indistinguibile dalla pre-eclampsia (o gestosi).

Altro fattore predisponente è la carenza congenita o acquisita dell'enzima plasmatico ADAMTS13, appartenente alla famiglia delle metallo proteasi, che scinde il fattore di von Willebrand (VWF) eliminando i multimeri di dimensioni anomale, in grado di provocare trombi piastrinici più piccoli.

Escherichia coli O157:H7: come si contrae e quali sono gli alimenti a rischio

Escherichia coli O157:H7 è il temibile capostipite dei cosiddetti ceppi di E. coli enteroemorragici (EHEC), noti per possedere un'elevata patogenicità. Come suggerisce l'attributo "enteroemorragici", dopo essere penetrato nell'apparato digerente umano, l'infezione da Escherichia coli e il conseguente rilascio di tossine (Shiga-like, simili a quelle generate da Shighella dysenteriaee) finisce con il danneggiare la mucosa intestinale, provocando una colite emorragica (quindi diarrea sanguinolenta) associata a severi crampi addominali e possibili complicanze extraintestinali, anche gravi. Nel 5% dei casi, l'infezione entero-emorragica può degenerare nella sindrome emolitica uremica (soprattutto tra bambini ed anziani).

coli O157:H7 vive nell'intestino dei bovini e si contrae accidentalmente soprattutto attraverso l'ingestione di cibi contaminati.

Alimenti particolarmente a rischio sono:

L'infezione può verificarsi anche a seguito del contatto diretto con gli animali, le loro deiezioni o la diffusione del materiale fecale nell'ambiente (da cui possono risultare contaminate verdura e frutta, acque potabili, acque di balneazione e terreno).

Il tempo d'incubazione della sindrome emolitico uremica da Escherichia coli va generalmente da 1 a 5 giorni. La sindrome emolitico-uremica si verifica nel 5-10% delle persone che hanno infezioni da ceppi di E. coli definiti "produttori di Shiga-Tossina" (STEC).

Anche il contagio per via oro-fecale da persona a persona è frequente, specialmente nei contesti comunitari (scuole, centri ricreativi) e in famiglia, per cui occorre osservare una serie di misure preventive: igiene personale, lavaggio frequente delle mani, cambio di indumenti che siano venuti a contatto con le feci, disinfezione delle superfici.

