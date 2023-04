Settimana lavorativa di 4 giorni: perché fa bene alla salute

Nuove prove a sostegno di questo approccio vengono confermare anche dalla ricerca scientifica. Secondo uno studio compiuto dai ricercatori dall'Università dell'Australia Meridionale e pubblicato sull'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, un weekend più lungo di tre giorni fa bene alla salute per molteplici aspetti: aumenta il livello di attività fisica , diminuisce la sedentarietà e migliorano la qualità e la quantità del sonno . Gli effetti di questo break durano nel tempo, anche per due settimane dopo il periodo di ferie.

Ripartire la settimana con quattro giorni lavorativi e tre di ferie, una settimana lavorativa corta e un weekend lungo, insomma, avrebbe notevoli conseguenze (positive) sulla salute psicofisica. Numerosi studi a riguardo hanno confermato gli effetti benefici dello stacco dal lavoro con un giorno di anticipo. Già in diversi Paesi hanno sperimentato la settimana lavorativa corta di quattro giorni, in Italia solo dopo la pandemia che ha introdotto in maniera frequente lo smart working, si sta andando (molto lentamente) in quella direzione.

Uno studio della Stanford University ha posto l'accento sulla produttività che diminuisce drasticamente quando una persona lavora più di 50 ore a settimana. Dopo le 55 ore, inoltre, a produttività diminuisce così tanto, che risulta quasi inutile proseguire con il lavoro. C'è poi chi lavora fino a 70 ore settimanali ma, come dimostrato, non vanta una produttività maggiore di chi di ore ne lavora 55.

Lavorare senza sovraccarichi , e gestendo al meglio il tempo evitando così dispersioni, chiacchiere , inutili pause, pratiche aziendali che portano al burnout , e riunioni in presenza estenuanti, può incidente positivamente sulla qualità della vita e sulle relazioni interpersonali. In tal proposito, diverse ricerche in materia, hanno dimostrato come il lockdown abbia evidenziato quanto le riunioni di lavoro fossero la principale fonte di produttività ridotta dei dipendenti.

E' stato inoltre evidenziato come l'entità di questi cambiamenti è aumentata in linea con la durata della vacanza, quindi più lunga è la vacanza, più saranno i benefici per la salute. Sono stati diversi gli esperti a sostegno della settimana corta, in grado di ridurre stress (si riducono i livelli di cortisolo, l' ormone dello stress ),, nonché una migliore salute mentale e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Questi dati riflettono conseguenze benefiche per l'organismo e per la salute mentale . Infatti, lavorando 4 giorni e riposando per tre, migliora il nostro umore, le funzioni cognitive e la produttività e può anche aiutare a ridurre il rischio di sviluppare una serie di condizioni di salute, come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e depressione.

I ricercatori hanno studiato un campione composto da 308 soggetti adulti di età media di 40 anni, che hanno preso parte ad un esperimento indossando per 13 mesi, ogni giorno, 24 ore su 24, alcuni braccialetti speciali, fitness tracker , in grado di monitorare attività fisica e parametri vitali dei partecipanti. I partecipanti hanno trascorso periodi di vacanza 2-3 volte, per circa 12 giorni ciascuna. I risultati: durante questi periodi, l'da moderata a intensa aumenta del 13%, la, il che si traduce con circa 21 minuti di sonno in più guadagnati ogni giorno.

Settimana corta: perché fa bene a corpo e mente

Tirando le fila, i soggetti che lavorano meno, riescono a lavorare meglio e ad essere più produttivi comportando un beneficio oggettivo per se stessi e per l'azienda. Non solo, sono meno stanchi e hanno un livello di procrastinazione molto più basso. A migliorare, soprattutto, sono la salute e la qualità della vita in senso generale.