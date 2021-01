Il sesso orale è comunemente praticato da oltre l'85% dei soggetti sessualmente attivi, in un'età compresa tra i 18 ed i 44 anni. Molte persone praticano il sesso orale prima, o al posto, di un rapporto coitale: nonostante sia spesso incluso nei preliminari con l'intento di suscitare e mantenere l'eccitamento, questa tipologia di rapporto non è necessariamente propedeutica alla penetrazione o ad altre attività finalizzate a raggiungere l' orgasmo .

La salute sessuale si esprime attraverso diverse sessualità e forme di espressione sessuale che vanno interpretate in funzione di contesti specifici, aspettative, dinamiche e altri fattori soggettivi e relazionali. In ogni caso, la salute sessuale e la sessualità implicano rispetto, sicurezza e libertà .

La salute sessuale riguarda il benessere , non solo l'assenza di malattie o disfunzioni, e risulta rilevante per tutta la durata della vita dell'individuo, non solo per le persone in età riproduttiva.

Innanzitutto, occorre ricordare che salute sessuale e sessualità s'influenzano reciprocamente. Per questo, la salute sessuale non può essere definita, compresa o resa operativa senza un'ampia considerazione della sessualità, che, a sua volta, è alla base di comportamenti e conseguenze importanti per la salute sessuale.

Il sesso orale può essere praticato da solo o nel contesto di altre attività sessuali, compresi i rapporti vaginali e anali , il petting (inteso come insieme di baci appassionati, stimolazione manuale, sfregamento dei genitali) e la masturbazione reciproca . Per questo motivo, è difficile definire dei confini convenzionali. Ad esempio, la stimolazione con lingua, bocca e labbra di altre parti del corpo, come il seno e i capezzoli , non è generalmente considerata sesso orale, sebbene possa verificarsi durante questa tipologia di rapporto.

Molte persone praticano e ricevono il sesso orale come piacevole attività preliminare o complementare della loro vita sessuale: la risposta può sembrare scontata, ma ci si dedica a questa tipologia di rapporto intimo perché fa stare bene e si desidera far star bene il partner.

Il sesso orale può essere divertente e può riservare sensazioni molto piacevoli , ma è importante sentirsi pienamente a proprio agio, affinché l'esperienza risulti positiva per tutti i soggetti coinvolti. Sembra scontato, ma non lo è: per vivere appieno la sessualità, è importante essere disposti a conoscere il proprio corpo e concedersi un'apertura, senza pregiudizi , nello scambio di nuove esperienze , cercando sempre di assecondare le preferenze individuali e di quelle del partner. Va sempre ricordato, infatti, che la sessualità umana è varia e ogni persona è diversa. Ad alcune persone piace praticare e ricevere diverse di queste pratiche; altre apprezzano solo alcune tipologie di sesso orale; altre ancora non lo gradiscono affatto come rapporto intimo.

Altro rischio del sesso orale non protetto è costituito dal fatto che le malattie sessualmente trasmissibili possono essere trasmesse ad un partner sessuale, anche se la persona infetta non manifesta particolari segni o sintomi (nota bene: all'inizio, molte MST sono asintomatiche ). Per quanto riguarda l' AIDS , sebbene il sesso orale non protetto comporti un rischio minore di trasmissione dell'HIV rispetto ad altre forme di rapporti, le reiterate esposizioni non protette possono aumentare le probabilità di contrarre l'infezione. La concomitante presenza di una MST a livello orale o genitale può incrementare ulteriormente questo rischio.

Occorre considerare, poi, che le infezioni sessualmente trasmissibili possono coinvolgere più di un distretto corporeo allo stesso tempo, come nel caso, ad esempio, della gola e dei genitali . Contrarre a livello di gola e bocca un'infezione sessualmente trasmissibile, come la clamidia o la gonorrea , può predisporre alla diffusione della malattia in tutto il corpo, oltre a facilitare la diffusione dell'agente infettivo ad altre persone attraverso il sesso orale non protetto.

Attraverso il sesso orale non protetto, è possibile contrarre alcune malattie a trasmissione sessuale (MTS) e favorirne la diffusione, ma non solo.

Gli esatti rischi del sesso orale non protetto sono difficili da stimare; in parte, ciò dipende dal fatto che molte persone lo praticano e hanno anche rapporti vaginali o anali. Inoltre, pochi studi scientifici hanno esaminato i rischi di contrarre malattie sessualmente trasmissibili (diverse dall'HIV) con il cunniligus e l'anilingus rispetto alla fellatio.

Occorre precisare sin da ora che le infezioni trasmesse con il sesso orale colpiscono soprattutto le persone che hanno rapporti non protetti , occasionali e frequenti con più partner , mentre l'utilizzo del preservativo abbatte drasticamente le possibilità di contrarre o trasmettere agenti patogeni veicolati da fluidi e liquidi organici (come secrezioni precoitali e vaginali, sperma, sangue proveniente da piccole lesioni e saliva ).

Come Proteggersi

Quali precauzioni adottare per un Sesso Orale Sicuro?

Per ridurre i rischi di contrarre infezioni o malattie sessualmente trasmissibili con il sesso orale, è possibile ricorrere all'uso di un profilattico, una diga dentale (dental dam) o un altro metodo contraccettivo di barriera, ogni volta che si pratica il sesso orale o lo si riceve. Di straordinaria importanza resta, in ogni caso, curare l'igiene intima sia prima, sia dopo l'attività sessuale.

Odori, Sapori e Disagio con il Sesso Orale Un'errata convinzione che può far vivere il sesso orale con timore o pregiudizi, rendendo riluttanti all'esplorazione del cunnilingus e della fellatio è quella che i genitali femminili e maschili abbiano un "cattivo" odore o sapore. Vero è che alcune persone non amano affatto e trovano sgradevoli il profumo e il gusto di secrezioni vaginali, liquido preseminale e sperma, così come altre trovano sia piacevoli, che altamente eccitanti. Nonostante anche questo sia un aspetto in un certo senso "soggettivo", l'odore o il sapore fisiologico non è qualcosa di cui vergognarsi o imbarazzarsi, soprattutto se si è scrupolosi con l'igiene intima.

Per il Sesso Orale sul pene (fellatio)

Coprire il pene con un preservativo in lattice non lubrificato;

In caso di allergia al lattice (propria o del partner), è possibile ricorrere ai profilattici in ​poliuretano.

Per il Sesso Orale su vagina (cunnilingus) o ano (anilingus)

Posizionare tra la bocca e la vagina o l'ano del partner una diga dentale o, in alternativa, ricavare un quadrato tagliando un preservativo.

Come ridurre i Rischi

Le strategie per prevenire le MST si basano soprattutto sull'adozione di comportamenti sessuali responsabili. Il metodo più efficace nel prevenire le malattie a trasmissione sessuale prevede d'indossare il preservativo prima di iniziare il rapporto. L'uso corretto del profilattico non solo ostacola la trasmissione delle infezioni attraverso i liquidi organici, ma riduce anche il rischio di contrarre malattie per semplice contatto fra i genitali, come nel caso dell'herpes genitale, dei condilomi acuminati e della sifilide. In quest'ultimi casi, la protezione offerta è parziale, in quanto il contagio potrebbe avvenire per contatto di aree non coperte dal profilattico.

L'eventuale terapia delle infezioni contratte con il sesso orale non protetto deve coinvolgere anche il partner, anche quando quest'ultimo non manifesta sintomi. Questa precauzione è importante per limitare la diffusione della malattia ad altre persone ed evitare l'effetto ping-pong, cioè il continuo passaggio dell'infezione da un partner all'altro. Durante il trattamento, inoltre, è importante astenersi dai rapporti sessuali. Spesso, nelle donne e negli uomini sessualmente attivi viene raccomandato un controllo entro 3-6 mesi dal termine della terapia, vista l'elevata incidenza di recidive in questo tipo di infezioni, per accertare l'avvenuta eradicazione.

Un'igiene intima insufficiente, non corretta o eccessiva, specie con prodotti non adatti, può facilitare le infezioni. È importante usare prodotti specifici e delicati, in modo da non alterare l'equilibrio delle mucose. Inoltre, è bene indossare della biancheria intima in fibre naturali, come il cotone, ed evitare capi in nylon, microfibra e indumenti troppo stretti, che possono ostacolare la naturale traspirazione della pelle.

Per concludere, è utile ricordare che, in generale, le infezioni, non solo quelle trasmissibili con il sesso orale, si possono prevenire lavando le mani, prima e dopo aver fatto uso della toilette.