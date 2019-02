La Chlamydia trachomatis viene trasmessa con rapporti di vario genere, sesso orale non protetto incluso, tra una persona infetta ed una sana. In tal senso, il rischio si nasconde ogni qualvolta vi sia uno scambio di fluidi sessuali sia diretto, che indiretto (ad esempio: attraverso le mani o lo scambio di sex toys).

La clamidia può essere trasmessa a partner sessuali non infetti, soprattutto praticando la fellatio. Il sesso orale non protetto predispone, in particolare, ad infezioni di gola, genitali, urinarie e/o rettali.

La clamidia è un'infezione batterica, causata dalla Chlamydia trachomatis, comune soprattutto tra gli adolescenti ed i giovani adulti. Il principale problema di questa malattia è che produce sintomi abbastanza vaghi e sfumati: i disturbi correlati all'infezione non sono sempre riconoscibili dalle persone oppure vengono confusi per condizioni di altro genere.

Sedi d'infezione iniziale

Gola;

Genitali;

Tratto urinario;

Retto.

Segni e sintomi iniziali d'infezione

I sintomi della clamidia compaiono da una a tre settimane dopo il contagio. Questa finestra di tempo è rischiosa, poiché in questa fase si può trasmettere la malattia ad altri senza esserne consapevoli.

Nelle donne, il batterio infetta l'uretra e la cervice uterina, e provoca:

Bruciori e prurito intimo;

Perdite vaginali di colore bianco-giallastro;

Fastidiosa sensazione di irritazione.

Se trascurata, la clamidia può causare:

Negli uomini, la clamidia può dar luogo a:

Uretriti con bruciore e secrezioni dall'uretra;

Sensazione di irritazione e prurito alle parti intime;

Infiammazione, ingrossamento e dolore ai testicoli.

Se la clamidia è trasmessa attraverso un rapporto oro-anale, può infettare il retto e provocare dolore, perdite e sanguinamenti.

Trattamento

Considerata la natura batterica dell'infezione, la clamidia viene trattata con antibiotici. La terapia va stabilita in base ai risultati dell'antibiogramma effettuato durante le analisi microbiologiche; con questo test si valuta la suscettibilità del batterio a vari tipi di antibiotici, in modo da identificare il farmaco più efficace. Oltre al soggetto interessato, devono essere trattati anche tutti i partner sessuali avuti fino a 60 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi.

Se non viene adeguatamente trattata:

La clamidia può condurre, nella donna , ad un'infiammazione della cervice, con serie conseguenze per l'apparato riproduttivo che possono sfociare nella cosiddetta malattia infiammatoria pelvica ( PID ).

, ad un'infiammazione della cervice, con serie conseguenze per l'apparato riproduttivo che possono sfociare nella cosiddetta ( ). Negli uomini, invece, la clamidia può provocare uno stato infiammatorio dell'area genitale (in particolare: epididimite), con il rischio che l'infezione si estenda ad altri organi. Inoltre, possono subentrare danni ai testicoli e infezioni alla prostata.

In entrambi i sessi, la clamidia trasmessa con il sesso orale:

Può aumentare il rischio di contrarre l'infezione da HIV;

Potrebbe aumentare il rischio di diffusione dell'HIV ai partner sessuali;

Può causare artrite reattiva, polmonite e congiuntivite.

Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae)

Conosciuta anche come blenorragia (o scolo, nel gergo popolare), la gonorrea è un'infezione causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae, che, per crescere e riprodursi, ha bisogno di un ambiente caldo-umido. Rappresentano habitat ideali, quindi, l'uretra nell'uomo, le vie uro-genitali nella donna e la mucosa anale. Più raramente, il batterio si insedia nella bocca e nella gola, nel retto o, addirittura, a livello oculare.

Rischio d'infezione da Neisseria gonorrhoeae con il Sesso Orale Non Protetto

La gonorrea si trasmette attraverso il sesso orale e rapporti anali o vaginali. Il contagio può avvenire anche per contatto diretto con secrezioni infette, tipicamente con lo sperma o con secrezioni vaginali.

La trasmissione indiretta è meno probabile; il gonococco è, infatti, scarsamente resistente nell'ambiente esterno e viene facilmente inattivato dal calore e dai disinfettanti. Un certo rischio potrebbe essere legato allo scambio di oggetti ad uso erotico, come i vibromassaggiatori durante il rapporto.

Sedi d'infezione iniziale

Gola;

Genitali;

Tratto urinario;

Retto.

Segni e sintomi iniziali d'infezione

Nell'uomo, i primi sintomi della gonorrea compaiono dopo 2-7 giorni dal contagio; in un caso su dieci, l'infezione è asintomatica.

I sintomi più comuni sono:

Bruciore durante la minzione;

Prurito, arrossamento e gonfiore all'orifizio del pene.

Il segno più evidente rimane comunque la perdita di secrezioni prima sierose, poi purulente, quindi giallo-verdastre; proprio per questa perdita, favorita dalla spremitura del glande, la gonorrea è nota anche come scolo. A volte, possono comparire gonfiore ai testicoli e dolore durante l'erezione e l'eiaculazione.

Nella donna, sono più frequenti decorsi asintomatici: nel 30% circa dei casi, la gonorrea non produce disturbi di rilievo, quindi può passare inosservata per lungo tempo. Quando sono presenti, nella donna i sintomi sono, in genere, lievi e difficilmente distinguibili da altre infezioni vaginali o delle vie urinarie.

Tra i sintomi iniziali si ricordano:

Bruciore e difficoltà nell'urinare;

Minzioni frequenti e dolorose;

Gonfiore ai genitali esterni;

Secrezioni vaginali giallastre

Perdite di sangue tra un ciclo mestruale e l'altro.

A seconda delle pratiche sessuali, possono insorgere sintomi anche in bocca o in gola, sotto forma di arrossamento o irritazione.

Nella regione ano-rettale, le infezioni sono in genere asintomatiche, ma possono manifestarsi, sia nell'uomo, che nella donna, perdite, sanguinamento, prurito o irritazione, tutti sintomi tipici di una proctite.

Trattamento

La gonorrea è un'infezione batterica, pertanto può essere efficacemente trattata con antibiotici. La guarigione si ottiene, in genere, nel giro di pochi giorni, purché la cura sia tempestiva ed appropriata. Il trattamento va sempre esteso ai recenti partner sessuali, anche se questi non presentano sintomi.

Le infezioni alla gola sono più difficili da trattare rispetto alle infezioni genitali o rettali.

Se non viene trattata adeguatamente, la gonorrea può avere conseguenze gravi e permanenti. Nell'uomo l'infezione può estendersi alla prostata e agli epididimi, che sono piccoli dotti localizzati in ogni testicolo.

Nelle donne, la gonorrea mostra una forte tendenza a cronicizzare ed il batterio può risalire lungo il tratto genitale infettando le tube uterine, e provocando la malattia infiammatoria pelvica (PID). Questa sindrome può provocare febbre accompagnata da dolori addominali e pelvici cronici. Inoltre, rappresenta una delle maggiori cause di sterilità ed aumenta il rischio di aborti e gravidanze extrauterine. Sempre nella donna, l'infezione può raggiungere le ovaie e la cavità addominale, determinando una peritonite.

Sifilide (Treponema pallidum)

La sifilide è una malattia causata da un batterio chiamato Treponema pallidum. L'infezione viene trasmessa principalmente per via sessuale e contatto diretto con le lesioni infette a livello cutaneo e genitale. Il Treponema Pallidum è presente in tutti i liquidi corporei delle persone infette, in particolare in quelli sessuali, quindi nello sperma e nelle secrezioni vaginali e pre-coitali. Per questa ragione, la trasmissione dell'infezione avviene principalmente attraverso rapporti sessuali non protetti, sia genitali, che orali od anali, consumati con una persona infetta e in fase contagiosa.

La malattia ha un decorso molto lungo, suddiviso in vari stadi che, in assenza di trattamento, diventano via via sempre più gravi, fino a danneggiare gravemente molteplici organi e apparati, quali cute, cuore, scheletro e sistema nervoso.

Grazie alla disponibilità di metodi diagnostici validi e all'elevata efficacia dell'antibiotico-terapia, la sifilide è un'infezione controllabile e curabile.

Rischio d'infezione da Treponema pallidum con il Sesso Orale Non Protetto

Oltre che nei liquidi sessuali, il batterio è abbondantemente presente anche nelle lesioni provocate dalla sifilide, presenti a livello cutaneo, genitale e delle mucose in genere, comprese quelle della bocca;

Praticare il sesso orale non protetto ad un partner che presenta lesioni sifilitiche sui genitali o sull'ano favorisce la trasmissione della malattia;

Ricevere del sesso orale non protetto da un partner con sifilide conclamata o un'eruzione sulla bocca o nella gola può condurre alla malattia.

Aree d'infezione iniziale

Labbra;

Bocca;

Gola;

Genitali;

Ano;

Retto.

Segni e sintomi iniziali d'infezione

In genere, i tempi di incubazione della sifilide sono abbastanza lunghi e si estendono dalle 2 alle 12 settimane. Dopo un primo esordio senza sintomi evidenti, la malattia si manifesta con lesioni cutanee e genitali, accompagnate da sintomi simili all'influenza.