Sesso Occasionale: Cos’è? Effetti e Rischi per la Salute

Esempi di sesso occasionale sono l'attività sessuale durante incontri casuali o le " avventure di una notte ", ma vi rientrano anche forse i più noti " amici con benefici " (dall'inglese, friends with benefits ) e l' hooking up (per intenderci, l'eufemismo " hook up " è utilizzato per indicare il rimorchio finalizzato ad esperienze sessuali nelle quali non c'è bisogno di conoscersi).

Detto questo, le opinioni si fanno forti quando si discute se il sesso occasionale sia una buona idea o meno, anche se questi atteggiamenti tendono a cambiare man mano che le circostanze della vita e gli stati delle relazioni cambiano. Solo per fare un esempio sintetico: per l'adolescente, il sesso occasionale potrebbe significare farsi un'esperienza o conoscere un/a potenziale compagna/o a lungo termine, mentre per un adulto separato dal coniuge, così come vedovo o divorziato, potrebbe essere giustificato come una conseguenza della mancanza del partner e dall'incapacità di stabilire una nuova relazione stabile.

A seconda del contesto, il sesso occasionale può essere celebrato in modo entusiastico, deriso, invidiato o stigmatizzato. Alcune persone considerano l'attività in modo serio e programmatico, valutando tutte le possibili implicazioni (emotive e fisiche) insieme ai potenziali benefici e svantaggi; altri, un po' più naïve, prendono l'iniziativa letteralmente in modo casuale.

In sostanza: il sesso occasionale è un modo per avere l' intimità fisica del sesso consensuale , ma intenzionalmente vengono lasciate al di fuori le componenti emotive, pratiche o romantiche dell'amore o di una relazione impegnata.

Il sesso occasionale non include sempre e necessariamente il rapporto coitale, ma potrebbe comprendere qualsiasi gamma di attività fisicamente intime, come:

Perché Si Pratica?

Alcune persone si dedicano saltuariamente al sesso occasionale, mentre altre lo fanno più frequentemente e possono incontrare un partner o più, nello stesso periodo di tempo.

Credenze, Stereotipi e Motivi del Sesso Occasionale

Shutterstock

Alcune persone considerano il sesso occasionale come uno sfogo sessuale, più o meno paragonabile all'attività fisica regolare o semplicemente da godere come un'esperienza piacevole, possibilmente da vivere senza aspettative, responsabilità o pressioni di una tradizionale relazione romantica. Quando il sesso occasionale viene realizzato in modo emotivamente sano, questo fornisce i piaceri carnali dell'intimità sessuale, senza la serie di implicazioni di una relazione a tutti gli effetti.

Per altri, il sesso occasionale assume un'accezione affascinante, ma la gestione delle emozioni (come l'abbattimento o il sentirsi usati) o i giudizi degli altri possono complicare la situazione, innescando sentimenti negativi o desiderio non corrisposto.

Altri ancora trovano che i rischi (come contrarre un'infezione o sperimentare una delusione) siano troppo grandi e/o ritengono che il sesso dovrebbe verificarsi solo in una relazione impegnata. A tale scopo, sono specialmente le ragazze ad essere invitate alla cautela con proverbi secolari come "non compreranno la mucca se dai via il latte gratuitamente", per dissuaderle dal compromettere la loro "virtù".

A proposito di detti secolari, molti erano in passato e sono tutt'ora i pregiudizi che promuovono il matrimonio o le relazioni impegnate come contesti più (o unici) accettabili per il sesso.

In alcune tradizioni, per esempio, il sesso era considerato appropriato solo per scopi riproduttivi e/o il sesso per piacere è un tabù. Se queste "regole" venivano infrante, praticando il sesso occasionale in segreto, la serie di possibili ripercussioni (come reputazioni rovinate, ostracismo o peggio ancora) non era affatto trascurabile.

Con l'introduzione di un controllo delle nascite sicuro ed efficace negli anni '60 e la successiva rivoluzione sessuale del cosiddetto "amore libero", iniziò a svanire il potere di questi archetipi. Tuttavia, le nozioni più conservatrici sulla libertà e la sperimentazione sessuale, così come le opinioni tradizionali sull'identità di genere e sulle preferenze sessuali, hanno ancora un'influenza potente nei cuori e nelle menti di alcuni.

Oggi, molti hanno rifiutato o modificato gli ideali tradizionali per abbracciare una gamma più ampia di possibili relazioni sessuali o romantiche e, sempre più spesso, gli appuntamenti "non impegnati" sono visti come un rito di passaggio o semplicemente come uno sfogo sessuale. Sempre più condivisa è l'idea che tutti dovrebbero arrivare a definire da soli i tipi di relazioni sessuali in cui vogliono impegnarsi.

Sebbene sia difficile ottenere numeri esatti sulla prevalenza del sesso occasionale, è interessante notare che molti adolescenti sessualmente attivi e giovani adulti sembrano optare per i rapporti casuali come precursori di potenziali relazioni romantiche, piuttosto che impegnarsi in pratiche di appuntamenti tradizionali. Da questo punto di vista, praticare il sesso occasionale sarebbe, quindi, un modo per conoscere potenziali partner a lungo termine e sperimentare una serie di comportamenti sessuali prima di decidere di impegnarsi in una relazione monogama.

Com’è (in Realtà) il Sesso Occasionale?

Nei film, il sesso occasionale è spesso descritto come un divertimento senza vincoli che si traduce in esperienze allegre ed esuberanti e, a volte, porta al romanticismo. Altre rappresentazioni finiscono con delusione e rimpianto. Ma com'è veramente il sesso occasionale?

Il sesso occasionale può essere fantastico o terribile.

Per alcuni, il sesso al di fuori di un impegno relazionale è considerato immorale o appropriato solo per gli uomini o le donne sentimentalmente libere. A volte, questi incontri possono costituire un imbroglio, quando uno o entrambi i partecipanti sono coinvolti in un'altra relazione.

Chiaramente, nell'interpretare il sesso occasionale e attribuirgli un significato giocano un ruolo stereotipi, ipotesi, etica, educazione, esperienza e convinzioni personali.

Inoltre, alcuni incontri sessuali vissuti negativamente (o, al contrario, positivamente) possono distorcere drasticamente la prospettiva di una persona su questa pratica.

Ciò su cui siamo tutti d'accordo è che il sesso occasionale (o qualsiasi) comporta i rischi di:

Infezioni sessualmente trasmissibili

Gravidanza non pianificata

Danni fisici o emotivi da parte del partner, in particolare se è un perfetto sconosciuto.

Oltre a fare il punto su questioni morali e fattori di rischio, però, vanno considerate anche le conseguenze sulla salute mentale, quando si decide se il sesso occasionale è – dal punto di vista emotivo – sano per sé.