In effetti, una buona vita sessuale può persino migliorare la vita lavorativa : una ricerca presso il College of Business della Oregon State University (2017, Maintaining an active sex life may lead to improved job satisfaction, engagement in work) ha rilevato che mantenere una sana vita sessuale a casa aumenta la soddisfazione e l'impegno sul lavoro dei dipendenti.

Il sesso non è solo piacevole, ma ha anche molti benefici per la salute: godere dell'intimità sessuale migliora l'umore rilasciando endorfine ; può anche aiutare a dormire, abbassare la pressione sanguigna , potenziare le difese immunitarie , alleviare il dolore e ridurre lo stress.

Stemberg descrisse, in particolare, la teoria triangolare dell'amore (Sternberg, Robert J. A triangular theory of love. Psychological Review, Vol 93(2), Apr 1986, 119-135), suggerendo l'interazione di tre componenti alla base delle esperienze d'amore:

Facciamo un passo indietro: cos'è l'intimità? In breve, è quel forte senso di connessione che si prova con il/la proprio/a partner. Nel 1986, lo psicologo americano Robert Sternberg definì il termine "intimità" come "l'insieme di forti sentimenti di vicinanza, connessione e legame".

Naturalmente, tutti si troveranno prima o poi ad affrontare dei momenti in cui ci si sentirà davvero troppo stanchi anche solo per pensare al sesso, ma se questo diventa un tema costante nella propria relazione , è importante affrontarlo . Per molte persone, infatti, una vita sessuale soddisfacente è importante per garantire vicinanza e intimità in una relazione. Se un/a partner sente di essere costantemente rifiutato o respinto, possono subentrare incomprensioni e problemi di coppia.

Ricerche più recenti hanno scoperto, invece, che i disturbi del sonno nelle donne in menopausa hanno un impatto sulla loro libido (Sleep and sexual function in postmenopausal women, The North American Menopause Society, February 1, 2017)

Uno studio del 2011 ha evidenziato che la mancanza di sonno può ridurre il desiderio sessuale maschile (Sleep loss lowers testosterone in healthy young men, The University of Chicago Medicine, May 31, 2011).

Un sondaggio condotto dalla National Sleep Foundation nel 2010 ha rilevato che quasi il 25% degli intervistati conviventi dichiarava di essere spesso troppo stanco per fare sesso con il/la proprio/a partner (Sleep differences among ethnic groups revealed in new poll, NSF, March 27, 2010).

In altre parole: in una rapporto di coppia felice, deve esserci un giusto equilibrio.

Ciò non significa che l'intimità debba scomparire: anche alla fine di una giornata impegnativa, diverse strategie possono essere attuate per riaccendere la passione in camera da letto.

Quando la vita diventa frenetica o si risulta costantemente troppo stanchi, non sorprende che manchino le energie per il sesso e la passione si sposti rapidamente in fondo alla lista delle priorità.

7 Cose da Fare per Recuperare le Energie

Una volta che si cede alla tentazione di astenersi dal fare sesso, può essere difficile reintrodurlo nella propria routine. Tuttavia, esistono alcuni accorgimenti per evitare che la stanchezza ostacoli l'intimità con il/la partner.

1) Godersi il sesso dove e quando possibile

La notte potrebbe semplicemente non essere il momento giusto per fare sesso: le persone mattiniere o semplicemente quelle che devono svegliarsi presto, possono approfittarne o impostare la sveglia 20 minuti prima per concedersi del buon sesso mattutino. Per alcuni, infatti, il risveglio è il momento ideale da dedicare all'intimità, perché percepiscono un maggiore rilassamento dopo una notte di riposo.

Per approfondire:

Altri, invece, si sentono più a loro agio e percepiscono meno tensione in altri momenti della giornata: queste persone possono ritagliare un momento della loro quotidianità per ricaricare le batterie sessuali e riscoprire l'intimità quando meglio preferiscono. In altre parole, dedicarsi all'intimità quando e dove si preferisce può aggirare la sensazione di "dovere" far sesso alla fine di una giornata lunga e faticosa.

2) La regola dei 10 minuti

Shutterstock

Se manca il desiderio di avere un rapporto sessuale, è possibile concedersi 10 minuti di baci, abbracci e coccole. Queste forme di connessioni fisiche potrebbero mettere dell'umore giusto, aumentando le probabilità di fare sesso.

3) Non andare a letto troppo tardi

Dopo una giornata impegnativa, si tende a ritardare l'ora in cui andare a dormire per cercare di fare tutto quanto rimasto in sospeso per quanto riguarda le attività extra-lavorative.

Può sembrare scontato, ma il riposo notturno può influenzare il sesso (e viceversa) e dalla qualità del sonno dipende una relazione appagante e sessualmente stimolante.

Innanzitutto, dormire per periodi più lunghi è stato collegato ad una maggiore libido. Di contro, la privazione del sonno è stata associata ad una riduzione del desiderio sessuale e dell'eccitazione, secchezza vaginale, difficoltà di raggiungere l'orgasmo nelle donne, mentre i risvegli notturni e la carenza di riposo sono stati collegati ad un rischio più elevato di disfunzione erettile ed eiaculazione precoce.

Di conseguenza, l'insonnia - uno dei disturbi del sonno più comuni, nonché risultato di un riposo di cattiva qualità e qualità - può essere considerato un fattore negativo per il corretto funzionamento dell'attività sessuale.

A ciò si aggiungono altri interferenti, sonnolenza diurna e affaticamento, che possono rendere troppo stanchi per il sesso, nonostante ciò non significhi che la mancanza di sonno ridurrà sempre la propria libido.

In conclusione, assicurarsi di dormire a sufficienza significa migliorare la vita sessuale.

Per saperne di più

3 consigli per dormire meglio Andare a letto e svegliarsi alla stessa ora tutti i giorni, anche nei fine settimana. Nel pianificare questi tempi, assicurarsi di dormire per un periodo sufficiente per recuperare le energie spese durante la veglia. La stabilità nella routine del sonno aiuta ad evitare le fluttuazioni nel sonno notturno. Stabilire dei limiti nella vita lavorativa e sociale: per preservare il tempo di cui si necessita per riposare ogni notte, nella routine quotidiana, è utile stabilire delle scadenze entro cui assolvere le proprie esigenze personali o professionali; in tal modo, è possibile limitare o evitare l'interferenza di questi aspetti della vita nel periodo dedicato al sonno. Seguire una routine per andare a dormire: prima di coricarsi, una regolare routine può predisporre alla giusta condizione mentale per dormire bene: indossare il pigiama e lavarsi i denti, andare al bagno (svuotare la vescica) prima di coricarsi, per evitare di doversi alzare durante la notte. In tal senso, utile può essere anche mettere in atto strategie per trattare e ridurre lo stress: trovare modi per rilassarsi, come fare un bagno caldo, leggere o fare stretching in silenzio, respirare profondamente. Indispensabile è ridurre l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e cercare di non usarli mai quando si è a letto.

4) Il sesso non deve essere per forza penetrativo

Se il pensiero di avere un rapporto sessuale penetrativo crea tensione o ansia a causa della stanchezza, è possibile optare per altre stimolazioni altrettanto piacevoli come un massaggio intimo o la masturbazione reciproca. In alternativa, è possibile riscoprire i preliminari - purtroppo, spesso trascurati e sottovalutati - o dedicare loro più tempo: baci, tocchi sensuali e stimolazione delle zone erogene nell'intimità hanno la loro funzionalità nella sfera sessuale, in quanto preparano il corpo e la mente ad un'esperienza più intima ed appagante per entrambi i partner.

5) Ravvivare la vita sessuale

Shutterstock

Se l'idea di fare sesso appare poco stimolante dopo una giornata faticosa, è importante comunicare in modo diretto con il/la proprio/a partner per capire ciò che piace e si vorrebbe provare per mantenere la relazione equilibrata. Sperimentare diversi tipi di stimolazione o nuove posizioni senza limiti in termini di varietà e creatività possono essere ottimi modi per ravvivare la vita sessuale e rendere l'esperienza soddisfacente per entrambe le parti.

6) Dividersi le faccende domestiche

È normale non sentirsi particolarmente sensuali dopo aver trascorso una giornata impegnativa: condividere il carico di lavoro domestico e familiare può contribuire ad alleviare la stanchezza a fine giornata e può rendere più disposti ad andare a letto e godersi il ​​sesso, piuttosto che crollare sotto le lenzuola.

7) Problemi medici

Alcune persone pensano di essere troppo stanche per fare sesso quando, in realtà, la loro bassa libido potrebbe essere causata da problemi medici o dall'effetto collaterale di alcuni farmaci, inclusi antidepressivi, antipsicotici, beta-bloccanti e statine.

Convivere con una condizione medica può avere effetti significativi sulla funzione sessuale: lo stress, la depressione e l'ansia che deriva dalla malattia e da cosa significhi per il futuro non solo riducono l'energia e rendono sopraffatti dagli aspetti emotivi, ma possono anche portare ad una diminuzione del desiderio sia negli uomini, che nelle donne. La bassa libido provoca anche disfunzione erettile, secchezza vaginale o persino problemi di immagine corporea, rendendo il sesso non confortevole o semplicemente impossibile.

In questi casi, è importante consultare il medico per capire quali siano le strategie disponibili per affrontare queste problematiche o potenziare le proprie energie.