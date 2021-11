Sesso e Sonno: Quale Relazione Esiste?

Premessa Il sonno ha effetti di vasta portata sul benessere psico-fisico: si tratta, infatti, di uno dei pilastri fondamentali della salute per quasi tutti i processi ed i sistemi del corpo. Shutterstock In età adulta, anche la salute sessuale è una componente importante del benessere, considerando che non è solo una questione fisica, ma coinvolge anche emozioni, relazioni e una più ampia qualità della vita. Nonostante il ruolo principale che rivestono sia il sonno, che il sesso in termini di salute e benessere, la loro relazione è stata spesso sottovalutata o trascurata dal punto di vista scientifico; solo recentemente, la ricerca ha iniziato a rivelare uno stretto legame bidirezionale. Nonostante siano necessari ulteriori studi per approfondire come e quanto si influenzino a vicenda, le evidenze raccolte finora dimostrano che un sonno di qualità può promuovere una vita sessuale migliore, così come una sessualità sana può facilitare un buon riposo ristoratore.

Sesso e Sonno: Elementi Chiave Il sonno e la sessualità sono funzioni regolate da meccanismi complessi, che coinvolgono l'organismo dal punto di vista sia fisico, sia mentale. Brevemente, per una più completa comprensione della relazione che esiste tra loro, ricordiamo quali elementi chiave li caratterizzano. Sonno Il sonno è un periodo di diminuita attività motoria e percettiva che segue un ritmo circadiano. Durante questa "sospensione", si continua a respirare, il cuore non cessa di battere, la circolazione sanguigna non si interrompe e la produzione di ormoni non si arresta. Anche la percezione non è assente, in quanto una persona può essere svegliata da uno stimolo sonoro o tattile e può verificarsi occasionalmente un'attività muscolare (ad esempio, quando si cambia posizione nel letto). Il sonno è essenziale per il recupero delle energie spese nelle attività diurne, nonostante il ruolo fisiologico non si limiti solo a questo. Evidenze sperimentali hanno dimostrato che il riposo notturno può facilitare l'immagazzinamento delle informazioni utili acquisite durante la veglia ed aiuta a consolidare le esperienze vissute. Dati recenti, inoltre, dimostrano l'implicazione del sonno nei meccanismi di difesa immunitaria. Dormire bene richiede una quantità sufficiente di riposo, idealmente 7-8 ore a notte per la maggior parte degli adulti. Anche la qualità del sonno è fondamentale. Il tipico riposo notturno è composto da diversi cicli di sonno, ognuno dei quali è composto da singole fasi REM e non-REM che si alternano più volte (in totale, si verificano 5-6 cicli della durata di 90-100 minuti). Un riposo notturno continuo, senza interruzioni, consente a queste fasi di svolgersi correttamente, consentendo un sonno veramente ristoratore. Sesso Come il sonno, la funzione sessuale è un processo fisiologico complesso, dove i sistemi nervoso, circolatorio ed endocrino giocano un ruolo fondamentale. Ci sono anche elementi psicologici che coinvolgono pensieri ed emozioni che si verificano durante l'attività sessuale. La funzione sessuale si divide in quattro fasi distinte: Eccitamento o fase eccitativa: è una risposta fisiologica al desiderio sessuale (libido) che si sviluppa a seguito di uno stimolo al sistema nervoso autonomo (fisico e/o psichico), dalle origini più disparate. Se da un lato s'intensifica il desiderio, dall'altro l'eccitamento permette la risposta sessuale a livello genitale, che si presenta macroscopicamente diversa in uomini e donne, per ovvie ragioni di dimorfismo anatomico. In ogni caso, gli stimoli sono importanti per mantenere una forte motivazione nei confronti di un'imminente esperienza sessuale e per provocare un incremento della tensione sessuale sufficiente al proseguimento del ciclo. Plateau: si assiste all'aumento progressivo della tensione prodotta dallo stimolo sessuale fino alla stabilizzazione al livello limite, oltre il quale è possibile raggiungere l'orgasmo. In questa fase, la congestione vascolare dei genitali raggiunge il suo acme e permette la prosecuzione del rapporto sessuale. Orgasmo o fase orgasmica: è la massima espressione dell'eccitazione sessuale che consegue alla stimolazione psicologica e fisica delle zone erogene e degli organi sessuali. Dal punto di vista fisiologico, l'orgasmo consiste in un complesso di reazioni neuro-muscolari involontarie e di breve durata che nell'uomo esitano nell'eiaculazione, mentre nella donna comportano una serie di contrazioni perivaginali. Risoluzione o fase conclusiva: è un periodo involutivo che riporta l'organismo alle condizioni di riposo, attraverso un progressivo allentamento della tensione sessuale (normalizzazione della frequenza cardiaca e respiratoria, rilassamento muscolare generalizzato ecc.). Ciascuna delle fasi della risposta sessuale è caratterizzata da modificazioni a livello degli organi genitali. Nell'ambito di questo ciclo di reazioni, gli orgasmi derivano, di solito, dalla stimolazione sessuale fisica del pene nei maschi (tipicamente accompagnata dall'eiaculazione) e del clitoride nelle femmine. Quando una o più fasi di questo processo vengono interrotte, possono manifestarsi disfunzioni sessuali. Queste possono colpire chiunque, ma cause e sintomi sono spesso distinti negli uomini e nelle donne. Esempi di disfunzioni sessuali includono una perdita di interesse per il sesso, una mancanza di eccitazione, l'incapacità di provare eccitazione o di raggiungere l'orgasmo ecc. Le disfunzioni possono essere fisiche e/o correlate a problemi mentali, emotivi o relazionali che interferiscono con la normale attività sessuale.