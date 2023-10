Sesso e Alcol: quali sono gli effetti? Pro e contro per libido, erezione, orgasmo

Dopotutto, anche William Shakespeare scriveva «provoca il desiderio, ma riduce la prestazione» (Macbeth, Atto 2, Scena 3). L'idea che troppo alcol possa uccidere la passione è supportata da prove scientifiche, ma ciò non sembra smorzare il fascino dei media nei suoi confronti come "potenziatore della libido".

Una convinzione comune sostiene che l'alcol aiuti a perdere le inibizioni e, a volte, possa agire addirittura come afrodisiaco . Spesso, però, non viene considerato un potenziatore delle prestazioni in camera da letto, anzi potrebbe causare più danni che benefici per l'attività sessuale .

Dalla letteratura alla musica pop, l'idea che l' alcol funzioni come una sorta di " filtro d'amore " o " coraggio liquido " circola da secoli. Senza tralasciare le molteplici storie aneddotiche che suggeriscono come l'alcol possa rendere amanti migliori e contribuisca a sentirsi più rilassati e sicuri prima di andare in camera da letto, ma c'è qualcosa di vero dietro questa teoria?

Il cervello rende possibile ciò inviando messaggi a diverse parti del corpo per dirigerne il movimento. L'alcol rallenta la velocità con cui il cervello è in grado di inviare questi segnali, quindi il corpo reagisce più lentamente durante un'intossicazione da alcol.

Se si pensa di avere un problema con l'alcol, si consiglia di cercare una consulenza per affrontare eventuali problemi emotivi che potrebbero influenzare la propria vita sessuale, o di visitare il medico di famiglia, un andrologo o un ginecologo se si trova il sesso fisicamente non confortevole, piuttosto che fare affidamento sull'alcol per intorpidire il dolore .

Come sapere se si è diventato troppo dipendente dall'alcol per riuscire ad avere un rapporto sessuale? Quando l'alcol viene usato sistematicamente per aumentare la fiducia in camera da letto si possono sperimentare le seguenti conseguenze negative:

Il sistema nervoso è responsabile di consentire al corpo di avere un'erezione e se questi segnali tra il cervello e il pene vengono interrotti, diventa più difficile e spesso impossibile per il corpo avere un'erezione. È stato anche dimostrato da esperti medici che l'alcol può causare impotenza a lungo termine e danni irreversibili, questa condizione è nota come " impotenza alcolica ".

Come evidenziato nel precedente paragrafo, l'alcol assunto in grandi quantità e con frequenza è dannoso per la salute, ma è anche una causa comune di disfunzione erettile.

Presunti benefici

Sesso: perché si tende a fare affidamento sull’alcol?

Il sesso può rendere ansiose alcune persone, a seconda del loro background e delle esperienze passate. Con moderazione, un drink o due possono "oliare gli ingranaggi" e rendere il sesso un'esperienza più piacevole per tutte le parti coinvolte. Per questo, l'alcol viene spesso utilizzato come mezzo per affrontare l'attività sessuale e l'ansia da prestazione.

Quali sarebbero i benefici dell’alcol per la prestazione sessuale?

Esiste un numero significativo di ricerche che suggeriscono che l'alcol sia associato ad una maggiore risposta sessuale (in termini di eccitazione), oltre a determinare un allentamento delle inibizioni sessuali.

Per quanto riguarda i miglioramenti dell'esperienza sessuale maschile, il consumo di alcol aumenterebbe la resistenza sessuale (nota: questo punto è l'unico preso a riferimento in un articolo di ricerca sottoposto a revisione paritaria).

Secondo altre fonti che sostengono l'associazione favorevole tra sesso e alcolici, quest'ultimo avrebbe effetti positivi su eiaculazione ritardata e contribuirebbe ad erezioni più intense.

In realtà, esistono una serie di domande metodologiche a cui non è possibile rispondere: per esempio, molti di questi analisi utilizzano misure di autovalutazione del consumo di alcol, il che significa che qualsiasi associazione osservata dipende dalla capacità e dalla volontà dei partecipanti di segnalare accuratamente il loro consumo di alcol e i problemi (di erezione o eiaculazione).

Senza trascurare che, storicamente, l'alcol ha anche una lunga associazione con il romanticismo e il sesso in termini di pubblicità. D'altro canto, l'alcol è collegato all'aumento dei comportamenti sessuali a rischio, che possono provocare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Dati questi effetti opposti, perché gli articoli dei media tendono a concentrarsi sull'associazione positiva tra alcol e sesso e cosa ci dicono gli studi scientifici dietro queste storie dei media?

In altre parole, la capacità dell'alcol di aumentare l'abilità in camera da letto non sembra essere così semplice come presentato: il legame tra sesso e alcol è complesso e viene interpretato al meglio quando è disponibile un quadro chiaro ed equilibrato, piuttosto che una storia "sessuata".

Cos’altro serve sapere sugli effetti “favorevoli” dell’alcol sul sesso

Esistono molte e complesse differenze individuali nei fattori psicologici e fisiologici che influenzano la risposta sia al sesso, che all'alcol. L'associazione tra sesso e alcol dipende dal dosaggio dell'alcol, dall'aspettativa di alcol e dalla misurazione dell'alcol e del comportamento sessuale.

In termini di dose, potrebbe esserci una quantità ottimale di alcol per indurre questi effetti positivi sull'eccitazione o sulle prestazioni sessuali. Una volta superata tale soglia gli effetti potrebbero essere più negativi. Questa nozione è supportata dalla natura bifasica dell'alcol, cioè:

Con effetti stimolanti quando la concentrazione di alcol nel sangue aumenta

quando la concentrazione di alcol nel sangue aumenta Con effetti depressivi quando diminuisce nuovamente.

Anche l'aspettativa che l'alcol possa avere un potenziale beneficio può anche avere un impatto sul comportamento sessuale durante l'intossicazione. In altre parole, credere semplicemente che bere alcolici aumenti l'eccitazione sessuale può portare all'eccitazione reale durante l'intossicazione da alcol.

Punti chiave Consumare troppo alcol può compromettere la risposta sessuale di una persona e/o non rendere confortevole l'esperienza.

di una persona e/o non rendere confortevole l'esperienza. L'alcol è fortemente associato al sesso occasionale : gli alcolici abbassano le nostre inibizioni ed influisce direttamente sull'intenzione di una persona di avere rapporti sessuali non protetti, quindi correla ad un maggiore è il rischio di non pensare all'uso del profilattico, traducendosi in potenziali malattie a trasmissione sessuale (come l'HIV, la clamidia, la gonorrea e la sifilide) o gravidanze non pianificate .

: gli alcolici abbassano le nostre inibizioni ed influisce direttamente sull'intenzione di una persona di avere rapporti sessuali non protetti, quindi correla ad un maggiore è il rischio di non pensare all'uso del profilattico, traducendosi in potenziali (come l'HIV, la clamidia, la gonorrea e la sifilide) o . Bere può compromettere la capacità di comunicare in modo efficace e coerente, il che può rendere difficile stabilire chiaramente il consenso, essenziale per ogni incontro sessuale.

