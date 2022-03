Sesso Dopo i 60 Anni: Come Cambia e Perché Continua a Far Bene alla Salute

Chiaramente, potrebbe essere necessario riformulare il concetto di sesso per mantenere una sessualità attiva e godersi l'esperienza anche oltre i 60 anni d'età, allo stesso modo di quanto avviene per dieta, esercizio fisico e altre modifiche nello stile di vita che i senior devono apportare per mantenere un'elevata qualità della vita.

Alcune persone credono che la vita sessuale dopo i 60 anni sia in qualche modo meno divertente o necessaria di prima. In realtà, sono diversi i motivi per cui il sesso può continuare ad essere piacevole o più appassionato di quanto non lo sia mai stato.

Il sesso cambia ed è inevitabile che con esso cambino i gusti e le esigenze , ma l'intimità sessuale è importante, a qualsiasi età. Per questo, è tempo di mettere da parte i cliché secondo cui il sesso over 60 può essere dannoso o addirittura pericoloso.

L'errata convinzione che la vita sessuale si affievolisca con il passare degli anni è ormai superata: l'età non definisce quanto può essere attiva la vita sessuale . Negli ultimi decenni, la sessualità è radicalmente cambiata e la cosiddetta "terza età" è vissuta in modo diverso rispetto al passato.

Come Cambia per l’Uomo Over 60

Sesso Dopo i 60 Anni: Come Cambia la Sessualità Maschile?

Dopo i 60 anni, è inevitabile iniziare a riscontrare una serie cambiamenti fisici correlati all'avanzare dell'età biologica, che si ripercuotono sulla funzione sessuale maschile.

In questa fase della vita, le principali modifiche della sfera sessuale si devono soprattutto alla progressiva e fisiologica riduzione degli ormoni maschili, testosterone in primis. Dai 45-50 anni in poi, infatti, l'uomo entra in "andropausa" (concetto ormai superato, ma utilizzato in passato, come corrispettivo della menopausa femminile), che porta con sé implicazioni più o meno significative per il desiderio sessuale. Altro cambiamento fisiologico che può subentrare nell'uomo dopo i 60 anni è la difficoltà di raggiungere o mantenere l'erezione, conseguenza dell'invecchiamento vascolare.

Pertanto, dopo i 60 anni, possono conseguire:

Bisogno di una maggiore stimolazione per raggiungere la piena eccitazione e mantenere l'erezione ;

; Orgasmi più brevi ;

; Eiaculazione meno potente e meno sperma eiaculato ;

; Più tempo necessario per: Avere esperienze orgasmiche ed eiaculatorie; Raggiungere un'altra erezione dopo l'eiaculazione.



Entrambe queste condizioni - testosterone basso e difficoltà nell'avere o mantenere l'erezione - riconoscono anche fattori di rischio che possono predisporre o aggravare il quadro, come la concomitante presenza di patologie (come ipertensione, diabete, problemi ormonali, depressione o ansia), l'abitudine al fumo e lo stile di vita non proprio sano per quanto riguarda dieta e movimento.

Dal punto di vista emotivo, invece, dopo i 60 anni, aumentano i fattori stressogeni, che possono ripercuotersi anche sull'interesse per il sesso.

Nota bene: un problema di erezione non va mai sottovalutato e deve sempre essere discusso con il medico, poiché potrebbe essere la spia di una malattia cardiovascolare più seria, come l'ipertensione o il diabete.