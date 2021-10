Sesso Dopo i 50 Anni: Come Cambia per l’Uomo

Sessualità Maschile a 50 anni

Dopo i 50 anni, la sessualità maschile è ancora vissuta pienamente, nonostante sia inevitabile iniziare a riscontrare una serie cambiamenti fisici, ma non solo, correlati all'avanzare dell'età biologica.

Shutterstock

In questa fase della vita, le principali modifiche della sfera sessuale si devono soprattutto alla progressiva e fisiologica riduzione degli ormoni maschili, testosterone in primis. Dai 45-50 anni in poi, infatti, l'uomo entra in "andropausa" (concetto ormai superato, ma utilizzato in passato, come corrispettivo della menopausa femminile), che porta con sé implicazioni più o meno significative per il desiderio sessuale.

Altro cambiamento fisiologico che può subentrare nell'uomo dopo i 50 anni è la difficoltà di raggiungere o mantenere l'erezione, conseguenza dell'invecchiamento vascolare. Chiaramente, sia il calo del testosterone, sia il calo dell'erezione riconoscono anche fattori di rischio che possono predisporre o aggravare il quadro, come la concomitante presenza di patologie, l'abitudine al fumo e lo stile di vita non proprio sano per quanto riguarda dieta e movimento.

Tuttavia, se i cinquant'anni possono comportare nuove sfide fisiche o emotive per l'uomo, non è da sottovalutare che quando si tratta dell'avere rapporti sessuali, alcuni benefici possono rivelarsi davvero sorprendenti.