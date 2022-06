Sesso con il ciclo: si può fare sesso con le mestruazioni? Vantaggi e rischi

Sesso con il ciclo: sì o no? Il sesso con il ciclo rimane un argomento avvolto nel mistero, che divide e provoca confusione, oltre a far pensare a qualcosa di poco igienico o vietato. La ragione è semplice: c'è di mezzo il sangue; se parliamo, poi, di quello mestruale, considerato da secoli impuro e sporco, il tabù è servito. Shutterstock In realtà, le mestruazioni non sono nulla d'imbarazzante, anzi i rapporti sessuali in quei giorni si associano a sorprendenti benefici: dal sollievo dai crampi della sindrome premestruale (PMS) all'amplificazione della libido. Tra l'altro, il sesso può essere più piacevole di quanto non lo sia in altri periodi del mese. Si può fare sesso con le mestruazioni? Il sesso con il ciclo rimane una questione molto personale e rimane uno degli argomenti più delicati d'affrontare sotto le lenzuola: per coloro a cui non dispiace, può essere un'esperienza piacevole; se non ci sente predisposti ad avere rapporti sessuali in quei giorni, invece, non importa: ci sono molti altri giorni in un mese. La vera domanda da porsi, quindi, non è "si può fare sesso con le mestruazioni?", ma "ci sentiamo a nostro agio nell'avere rapporti con il ciclo?". Qualsiasi sia la risposta, le mestruazioni vanno considerate come un momento del tutto normale della propria vita; necessità e desideri, anche sessuali, sono presenti come in tutti gli altri giorni del mese.

Sesso con il ciclo: quali sono i vantaggi? Fare sesso durante le mestruazioni può innescare cambiamenti fisiologici che hanno diversi potenziali benefici. Questi includono: 1. Sollievo dai crampi Se si soffre di sindrome premestruale (PMS), avere rapporti sessuali è probabilmente l'ultima delle cose che si ha voglia di fare ma, in realtà, passare un po' di tempo tra le lenzuola potrebbe effettivamente fornire sollievo dal dolore. Per alcune persone, infatti, le endorfine rilasciate con gli orgasmi possono alleviare i crampi mestruali. In particolare, sono gli orgasmi vaginali ad avere la proprietà di alleviare il disagio associato alla sindrome premestruale, molto più della stimolazione del clitoride, soprattutto se l'intensità del climax è significativa. Anche dopamina e ossitocina concorrono, dopo un orgasmo, ad esercitare un effetto benefico su sbalzi d'umore, tristezza, bassi livelli di energia e irritabilità associati alla sindrome premestruale. 2. Mestruazioni più brevi Molte donne che fanno sesso con il ciclo riferiscono che le loro mestruazioni sembrano finire prima rispetto a quando non hanno avuto rapporti sessuali. In effetti, le contrazioni e il rilassamento dei muscoli uterini che accompagnano l'orgasmo possono aumentare la velocità con cui avviene lo sfaldamento del rivestimento dell'utero. Per questo motivo, dopo il rapporto, è possibile notare una perdita di sangue maggiore del previsto, anche se il flusso è abbastanza leggero. Per essere chiari: questo fenomeno non farà sparire il ciclo in corso da un momento all'altro, ma lo ridurrà abbastanza da far notare una differenza in termini di durata delle mestruazioni. 3. Aumento del desiderio sessuale Gli studi hanno dimostrato che avere le mestruazioni non ha effetti negativi sull'eccitazione sessuale, anzi il ciclo potrebbe persino intensificare la libido e raggiungere l'orgasmo potrebbe essere addirittura più facile. In effetti, i cambiamenti ormonali che avvengono nel corpo possono aumentare il desiderio sessuale: i livelli di estrogeni e testosterone sono bassi il primo giorno di flusso mestruale, ma inizieranno ad aumentare il terzo giorno. Per questo, molte donne affermano di essere più eccitate durante i primi giorni delle mestruazioni e sperimentano una maggiore sensibilità in questo periodo, rendendo l'esperienza più appagante per entrambi i partner. 4. Potrebbe alleviare il mal di testa Sebbene la maggior parte delle donne con emicrania mestruale eviti il ​​sesso durante i loro attacchi, molte di quelle che hanno rapporti sessuali riportano che l'attività riesca ad alleviare parzialmente o completamente il mal di testa. Alcuni studi ipotizzano che sia ancora una volta la scarica di endorfine rilasciate con l'orgasmo ad offrire sollievo da questa forma di emicrania.