Sesso al Mattino: 5 Benefici Inaspettati del Sesso Mattutino

Premessa Se fare sesso come prima cosa al mattino può far storcere il naso a chi trova già difficile svegliarsi in anticipo per preparare la colazione e indossare calzini appaiati, figuriamoci impostare la sveglia abbastanza presto per impegnarsi in un rapporto intimo. Shutterstock Tuttavia, se è vero che avere rapporti sessuali contribuisce al raggiungimento di uno stato psico-fisico caratterizzato da rilassamento, euforia e benessere generalizzato, praticarli prima d'iniziare la giornata ne potenzia alcuni effetti positivi per la salute, oltre a rivelare una serie vantaggi fisiologici insospettabili, come dimostrato da sessuologi ed esperti di medicina funzionale. Questi motivi potrebbero convincere anche i più reticenti a renderli una parte della routine mattutina, che si tratti di un momento sexy prima del lavoro o di un lungo e pigro weekend a letto. Prerequisito fondamentale – nonché potenziale ostacolo – è chiaramente la disponibilità di tempo e la sincronizzazione della routine con quella del/della partner: la maggior parte di noi vive una vita frenetica, può avere distrazioni o, semplicemente, essere di cattivo umore, quindi praticare il sesso al mattino può essere difficile, se non impossibile. Questo non significa che non si dovrebbe assolutamente escludere come possibilità o assecondare solo quelle che sono le proprie preferenze ed abitudini, però è scontato che fare sesso all'alba richieda un piccolo sforzo in più o una pianificazione anticipata. In ogni caso, vale la pena conoscere le potenzialità e l'impatto che il sesso mattutino può avere per la relazione con il/la partner ed il benessere personale.

Differenze con Altri Momenti della Giornata In che modo il Differisce dal Sesso in Qualsiasi Altro Momento della Giornata? Nonostante la serie di potenziali vantaggi elencati, i rapporti sessuali al mattino sono davvero così diversi da quelli praticati in qualsiasi altro momento della giornata? Dipende e la nostra mentalità può fare la differenza nel godersi davvero l'esperienza. Per alcune persone fare sesso al risveglio, prima di entrare in modalità "fare" è ideale, perché percepiscono un maggiore rilassamento dopo una notte di riposo. Altre, invece, preferiscono essere in modalità "essere", cioè si sentono più a loro agio e percepiscono meno tensione in altri momenti della giornata. Shutterstock In definitiva, non esiste una risposta universale e univoca, poiché entrare più facilmente in uno stato di piacere e di condivisione l'intimità sessuale è fortemente influenzata dalla componente soggettiva e da una serie di fattori che possono intervenire e rendere l'intimità sessuale l'ultima cosa a cui pensare o a cui essere predisposto a fare. Per esempio: alcune persone potrebbero non essere dell'umore giusto o al mattino sono più scontrose di altre, mentre quelle particolarmente stressate potrebbero svegliarsi sentendosi intontite piuttosto che riposate e hanno bisogno di più tempo per svegliarti correttamente. Perché ad alcune persone Piace il Sesso al Mattino e ad altre No? L'aspetto "negativo" di praticare sesso prima di iniziare la giornata è che molte persone non sono mattiniere: alcuni di noi sono pronti a iniziare la giornata non appena suona la sveglia, mentre per altri l'allarme può essere rimandato per un paio di volte prima di svegliarsi completamente. Oltre alle difficoltà individuali a svegliarsi al mattino, trovare il tempo per una dose quotidiana di sesso mattutino potrebbe richiede uno sforzo concertato, soprattutto se il/la partner è impegnato in orari lavorativi diversi rispetto ai propri. Come anticipato, poi, non è un segreto che lo stress abbia un grande impatto sulla vita sessuale e può davvero frenare la libido. Pertanto, se abbiamo un diario pieno zeppo o una testa piena di compiti che devono essere portati a termine, potrebbe essere difficile entrare in uno spazio rilassato e aperto per condividere l'intimità sessuale. Vanno considerate anche le fluttuazioni ormonali, i ritmi e i cicli corporei a cui siamo soggetti in diversa misura: semplificando ai minimi termini, alcune persone potrebbero non avere l'energia e l'eccitazione al mattino per finalizzare un rapporto sessuale. Se questo è il caso, è possibile provare a regolare lentamente il proprio ritmo circadiano andando a letto e svegliandoti leggermente prima ogni giorno fino a quando non viene instaurata una nuova routine. Infine, spesso non siamo al massimo della nostra "freschezza" quando ci svegliamo. La cosa importante da ricordare a sé stessi che ciò che conta in quei momenti è essere presente con il/la proprio/a partner e godersi l'esperienza, rivolgendo l'attenzione alle cose belle, tra cui il piacere nel proprio corpo e la connessione con il/la compagno/a. Fare sesso di prima mattina potrebbe sembrare un cambiamento importante all'inizio, ma non si sa mai: potrebbe essere la chiave per iniziare bene la giornata. Qualche Consiglio Stabilire insieme l'intenzione: se si desidera praticare più sesso mattutino, è importante comunicarlo al/alla proprio/a partner, impegnandosi davvero in una conversazione su come trovare il tempo per farlo. Tentare semplicemente una mattina di avere un rapporto, potrebbe significare poi rimanere deluso quando l'entusiasmo non è ricambiato. Non aspettare di essere spontaneamente dell'umore giusto: caricarsi di aspettativa circa lo svegliarsi completamente eccitato e pronto ad avere un rapporto, potrebbe essere l'anticamera del fallimento. Il corretto approccio è quello, invece, di lavorare in modo proattivo per rendere funzionale l'eccitazione quando ci si sveglia: dedicarsi ai preliminari o fantasticare per qualche minuto aumenterà le probabilità di fare sesso al mattino. Svegliare il/la partner con un tocco sexy: proprio come con qualsiasi tipo di sesso, ci saranno momenti in cui sei dell'umore giusto e il/la partner no. Per valutare il suo interesse, è possibile svegliarlo/a con un massaggio sensuale. Il sesso non è l'unico modo per essere intimi al mattino: il sesso mattutino può essere fantastico, ma non è l'unico modo per raccogliere i benefici sopra elencati. Se non si ha tempo per un rapporto sessuale, è possibile considerare altre forme di connessione fisica, come un lungo abbraccio: non solo rilascia l'ossitocina, l'ormone del benessere, ma riduce anche lo stress e l'ansia e può abbassare la pressione sanguigna. Un abbraccio di 10 secondi può effettivamente ridurre i livelli del cortisolo (ormone dello stress) e incoraggiare la fiducia attraverso la relazione con il nervo vago, influenzato dal nostro senso del tatto. Non forzare gli obiettivi: anche se potrebbe piacere avere rapporti al mattino ogni singolo giorno, è sconsigliabile considerarlo un obiettivo esplicito. Ci saranno giorni in cui il/la partner non avrà lo stesso desiderio e forzare la situazione, pensando al sesso mattutino come un obiettivo, toglie il divertimento e il romanticismo di quest'esperienza intima. Bibliografia e Fonti Utili Irsfeld M, Spadafore M, Prüß BM. β-phenylethylamine, a small molecule with a large impact. Webmedcentral. 2013;4(9):4409.

